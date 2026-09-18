Bénin : deux passeurs arrêtés avec 155 kg de faux médicaments à Sèmè-Kpodji

Le commissariat d’Aholouyèmè a intercepté 155 kg de produits pharmaceutiques contrefaits dans la nuit du 16 septembre 2026. Deux hommes, présentés comme le conducteur et son convoyeur, ont été interpellés lors de l’opération menée à Kétonou, dans la commune de Sèmè-Kpodji, selon la Police républicaine.

La marchandise aurait été introduite depuis un pays voisin avant de transiter par cette localité. Elle devait ensuite être acheminée par voie lagunaire vers Cotonou, où elle aurait été destinée à la vente sur le marché illicite, précise le compte rendu officiel.

Le transport intercepté à Kétonou

L’intervention policière a été déclenchée à la suite d’un renseignement signalant le passage prochain de la cargaison. Les éléments du commissariat d’Aholouyèmè ont alors installé un dispositif de surveillance à proximité de l’embarcadère de Kétonou.

Les deux suspects circulaient à moto lorsque les policiers les ont arrêtés. Quatre sacs transportés par les mis en cause ont ensuite été ouverts et pesés au commissariat. La quantité totale de produits pharmaceutiques contrefaits a été établie à 155 kg, selon la Direction générale de la Police républicaine.

La police indique que les deux hommes ont reconnu les faits lors de leur audition. Ils ont été placés en garde à vue en attendant la suite de la procédure judiciaire. Une enquête a été ouverte pour déterminer l’origine exacte des produits et identifier les autres personnes susceptibles d’être impliquées dans le réseau.

Une cargaison destinée au marché clandestin de Cotonou

Le mode opératoire décrit par la Police repose sur un acheminement en plusieurs étapes. La cargaison devait d’abord passer par Kétonou avant d’être transférée par voie lagunaire vers Cotonou. Le renseignement recueilli par les forces de sécurité a permis de l’intercepter avant cette seconde étape.

Cette saisie intervient alors que les services de sécurité multiplient les opérations contre les circuits de distribution de médicaments falsifiés. Le 7 septembre, le commissariat du 5e arrondissement de Porto-Novo avait ainsi saisi 740 kg de produits pharmaceutiques non homologués et interpellé trois femmes, selon un compte rendu rapporté par Banouto.

Le 16 septembre, le commissariat du 2e arrondissement de Cotonou a également conduit une nouvelle opération contre des officines clandestines. La Police républicaine indique que ces interventions menées depuis août avaient déjà permis de retirer environ 50 kg de produits contrefaits du circuit illicite et d’arrêter quatre personnes.

Plus de 200 tonnes détruites en mars

L’ampleur des saisies récentes intervient après une opération judiciaire de destruction réalisée en mars 2026. Le ministère de la Justice et de la Législation indique que plus de 200 tonnes de médicaments saisis et placés sous scellés ont alors été incinérées au Centre d’enfouissement technique de Ouèssè, dans la commune de Ouidah. Les produits provenaient de différentes saisies effectuées sur le territoire national.

À Aholouyèmè, les investigations se poursuivent donc pour remonter la filière liée aux 155 kg interceptés. À ce stade, le communiqué de la Police républicaine ne fournit pas d’information sur l’identité du fournisseur présumé ni sur les éventuels autres membres du réseau.