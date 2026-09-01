Bénin : dix Afro-descendants reçoivent leur attestation de nationalité à Cotonou

Dix Afro-descendants ont reçu leur attestation de nationalité béninoise le samedi 29 août 2026 à Cotonou. La cérémonie s’est tenue au Complexe judiciaire en présence du ministre de la Justice et de la Législation, Yvon Détchénou, et du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Franck Armel Afoukou, selon le compte rendu officiel du gouvernement.

Une nouvelle étape dans la reconnaissance de la nationalité

Les attestations ont été remises par l’Autorité de délivrance des actes relatifs à la nationalité, une structure placée sous la tutelle du ministère de la Justice et de la Législation. Le gouvernement indique que les dix bénéficiaires ont ainsi officialisé leur lien avec le Bénin, terre d’origine de leurs ascendants.

Parmi les récipiendaires figure Lavaury Gutemberg Théodore, d’origine antillaise de Guadeloupe et vivant en France. À l’issue de la cérémonie, il a exprimé sa satisfaction après l’obtention de ce document et remercié les autorités béninoises pour cette démarche. Une autre bénéficiaire, Kiavué Francelise, également originaire de Guadeloupe, a évoqué l’importance personnelle de cette reconnaissance.

Cette procédure repose sur un cadre légal adopté par le Bénin pour permettre aux Afro-descendants concernés de demander la reconnaissance de leur nationalité. La loi n°2024-31 du 2 septembre 2024 constitue le texte de référence sur cette procédure, modifié en 2025.

Une procédure encadrée par l’administration béninoise

Le dispositif a été renforcé en 2025 avec le lancement de la plateforme numérique My Afro Origins, destinée à recevoir les demandes de reconnaissance de la nationalité béninoise. Le gouvernement précise qu’après examen favorable d’un dossier conforme, une attestation d’éligibilité à la nationalité béninoise par reconnaissance est délivrée.

En mai 2026, une précédente cérémonie avait permis à 22 Afro-descendants de recevoir leurs attestations de nationalité au Complexe judiciaire de Cotonou. Les bénéficiaires venaient alors de plusieurs pays, dont Haïti, la Martinique et la Guadeloupe.

Le dispositif s’est encore étoffé avec la création, en mai 2026, d’un guichet unique auprès de l’Agence nationale d’Identification des personnes pour les formalités administratives liées à l’acquisition de la nationalité béninoise par reconnaissance pour les Afro-descendants.

Des bénéficiaires principalement issus de la diaspora

Pour la cérémonie du 29 août, le gouvernement n’a pas publié, dans son compte rendu, la liste complète des dix bénéficiaires ni leurs pays d’origine respectifs. Il précise toutefois que l’un des récipiendaires est originaire de Guadeloupe et vit en France, tandis qu’une autre bénéficiaire est également guadeloupéenne.

Cette nouvelle remise porte à au moins 41 le nombre de bénéficiaires ayant reçu des attestations lors des cérémonies officielles recensées en janvier, mars, mai et août 2026, en additionnant les 21 bénéficiaires de janvier, les 9 de mars, les 22 de mai et les 10 d’août. Ce total n’est toutefois pas présenté par les autorités comme le bilan exhaustif de l’ensemble des attestations délivrées depuis le lancement du dispositif.