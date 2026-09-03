Bénin : jusqu'à 49 % de hausse pour certaines bourses estudiantines dès 2026-2027

Les bourses d’études universitaires au Bénin connaîtront une revalorisation pouvant atteindre jusqu’à 49 % selon les filières, à partir de la rentrée 2026-2027. Cette mesure a été actée lors du Conseil des ministres du 2 septembre 2026, dans le but de relever le pouvoir d’achat des bénéficiaires, selon le compte-rendu officiel.

Une hausse différenciée selon les filières

Le montant de la revalorisation ne sera pas uniforme : il variera en fonction des filières suivies par les étudiants, avec un plafond fixé à 49 %. Le gouvernement a par ailleurs décidé d’augmenter les allocations de rentrée ainsi que les secours universitaires, deux dispositifs destinés à accompagner financièrement les étudiants au moment de la reprise des cours.

Le nombre de bourses réservées aux filières techniques et professionnelles progressera également de manière significative. Le but recherché est d’inciter davantage d’apprenants à s’orienter vers ces formations, jugées prioritaires pour répondre aux besoins de compétences du pays. Les bourses d’excellence accordées aux étudiants poursuivant leurs études à l’étranger connaîtront elles aussi une revalorisation.

Une mesure intégrée à un train de réformes sur les conditions de vie étudiantes

Cette hausse des bourses s’accompagne d’autres décisions concernant le quotidien des étudiants sur les campus publics. Le transport universitaire, suspendu depuis plusieurs années, doit reprendre sur les quatre établissements publics du Bénin : l’Université d’Abomey-Calavi, l’Université de Parakou, l’Université nationale d’Agriculture de Kétou et l’Université nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie, Mathématiques d’Abomey. Une flotte de 63 bus neufs desservira de nouvelles lignes dans douze villes, dont Cotonou, Porto-Novo et Natitingou.

Les restaurants universitaires de Dangbo, Lokossa et Parakou seront réhabilités, avec un changement de mode de gestion confié à des professionnels, sous contrôle gouvernemental sur les prix pratiqués. De nouveaux restaurants seront construits à Abomey-Calavi et à Kétou. Les logements étudiants feront l’objet d’une réhabilitation progressive, et les infirmeries des campus seront rénovées et dotées de personnel qualifié. Cette augmentation des bourses, comprise entre les différentes filières et pouvant atteindre 49 %, entrera en vigueur dès la rentrée universitaire 2026-2027.