Bénin : Ouidah signe un accord de jumelage avec Cap-Haïtien

Ouidah et Cap-Haïtien ont officialisé leur rapprochement par la signature d’un protocole de coopération et de jumelage, mardi 22 septembre 2026, à Ouidah, au Bénin. L’accord établit un cadre de collaboration entre les deux collectivités béninoise et haïtienne.

La cérémonie s’est tenue à la mairie de Ouidah, selon les informations publiées par La Nation. Elle intervient après l’arrivée au Bénin d’une délégation du Cap-Haïtien conduite par le maire Michel St-Croix. Selon iciHaïti, cette mission comptait six membres, dont la mairesse adjointe Edeline Jean et quatre techniciens de l’administration municipale.

Plusieurs secteurs ciblés par la coopération

Le partenariat doit permettre aux deux villes de développer des échanges dans plusieurs domaines. Les informations disponibles citent la culture, le patrimoine, le tourisme, l’éducation, la jeunesse et le développement local.

Le protocole prévoit aussi le partage d’expériences entre les administrations municipales et la possibilité de mettre en place des projets communs. Pour la mairie du Cap-Haïtien, « ce jumelage doit ouvrir la voie à une coopération concrète et durable », selon une déclaration attribuée à Michel St-Croix avant la cérémonie.

Cette orientation donne une dimension opérationnelle au rapprochement entre les deux collectivités. Les actions futures dépendront toutefois des projets qui seront effectivement retenus et mis en œuvre par les deux municipalités.

Un rapprochement fondé sur une histoire commune

Le choix de ces deux villes renvoie aussi à l’histoire des relations entre le Bénin et Haïti. Ouidah occupe une place majeure dans l’histoire de la traite transatlantique. La ville était un important point de départ des personnes réduites en esclavage vers les Amériques. Le ministère béninois de la Décentralisation rappelle qu’elle est devenue une façade maritime du royaume du Danhomè au XVIIIe siècle.

Cap-Haïtien possède, de son côté, un patrimoine historique majeur en Haïti. La coopération entre les deux villes s’appuie ainsi sur des références historiques et culturelles communes liées à l’Afrique et aux sociétés de la diaspora.

Ce rapprochement municipal n’est pas le premier lien de cette nature entre les deux territoires. En septembre 2024, Allada et Cap-Haïtien avaient déjà signé une convention de jumelage destinée à développer des échanges dans les domaines culturel, économique et éducatif. La coopération entre Ouidah et Cap-Haïtien vient donc élargir les relations entre collectivités béninoises et haïtiennes. Elle devra désormais se traduire par des programmes concrets dans les secteurs retenus par les deux villes.