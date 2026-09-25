Bénin : La communauté des communes du Zou échange avec le président Djogbénou sur les priorités 

La communauté des communes du département du Zou était en audience dans l’après-midi du mardi 22 Septembre 2026 chez le président de l’Assemblée nationale, Joseph Fifamin Djogbénou. Une rencontre motivée par le renforcement du dialogue institutionnel entre les collectivités locales et la représentation nationale sans oublier les priorités relatives à l’aménagement du territoire et du foncier en présence des députés Aké Natondé et Aikpando Pualine, tous élus dudit département.

La liste des doléances à l’adresse de la représentation nationale outre celle évoquée plus haut, est longue. Elle porte sur les opérations de lotissement, le souci d’achever certaines clôtures d’infrastructures de l’Etat et l’urgence de la mise en œuvre des plans d’aménagement dans les communes où le besoin se fait expressément sentir sans oublier les questions de l’environnement notamment la gestion et le traitement des déchets en ce qui concerne la salubrité publique. A ces priorités, il faut ajouter les défis sécuritaires et sociaux sans perdre de vue les réalités et les contraintes de la transhumance.

A cet effet, les hôtes du président du Parlement ont saisi l’opportunité de cette audience pour saluer de vives voix les mesures de sédentarisation prises par l’Exécutif en vue de soulager éleveurs et producteurs agricoles en quête de mieux être. Profitant de l’occasion, ils ont formulé des plaidoyers à l’adresse de l’institution notamment son premier chef pour des mesures et accompagnements transitoires afin de mieux cerner l’ensemble des difficultés pour des solutions efficaces. Les préoccupations relatives à la construction des marchés modernes, des hôpitaux, la construction des modules de classe, les travaux de voirie et d’assainissement voire de densification du réseau d’éclairage public ont été au cœur des échanges. Un ensemble de besoins portés par le maire de la commune de Covè, Auguste Aihunhin en sa qualité de premier responsable de la communauté des communes du Zou. Des doléances qui ont retenu l’attention du président du Parlement, le professeur Djogbénou très satisfait de la démarche des élus locaux et qui a profité de la rencontre pour leur prodiguer des conseils ; fruits de ses expériences et engagements dans le milieu social et politique. La délégation est donc retournée très comblée du fait d’avoir saisir la meilleure opportunité pour poser les balises des questions concernant le développement et la construction des communes du Zou.