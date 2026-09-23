Bénin : de Cotonou à Parakou, plusieurs zones seront privées d'électricité ce 24 septembre

Des coupures d’électricité, d’une durée maximale de cinq heures, toucheront plusieurs localités du Bénin ce jeudi 24 septembre 2026, entre 10 heures et 15 heures. Selon la Société Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE), cette interruption est liée à des travaux d’entretien programmés sur le réseau électrique national.

Des zones concernées du sud au nord du pays

L’interruption touche un grand nombre de localités réparties sur plusieurs zones d’exploitation. Dans la région du Grand Nokoué, les secteurs de Ouidah (Houègbo, Sèhouè, Attogon, Hinvi, Toffo, Déssa), de Dogbo (Dekandji, Sawamey, Golouhoué, Chez les Sœurs), d’Abomey-Calavi (Womê, Tankpê, Alègléta, Yémandjro, Maria-Gléta), de Porto-Novo (Sèmè-Kpodji, Djrêgbé, Owodé, Kétonou, Awloumin), de Lokossa (Doutou, Gahué, Houéyogbé, Davê, Zoungbonou) et de Pobè (Kpancou, Illara, Kétou Centre, le Palais Royal de Kétou) figurent parmi les localités impactées.

Le nord du pays n’est pas épargné. Les zones de Parakou (Pèrèrè, Sontou, Alafiarou, Tchori, Boko, Sirarou, Tamarou), de Dassa (Ayédjoko, Gobé, Atchakpa, Savè Ville, Diho, Ouoghi, Montéo), de Natitingou (Tanguiéta, Cobly, Tantéga, Matérie, Nodi, Gouandé), de Djougou (Batoulou, Béléfoungou, Sosso, Kolokondé, Foumbéa), de Bohicon (Goho, Abomey, Adandokpodji, Djidja, Agounan) et de Kandi (Kandifô, Bensékou, Liboussou, Piami, Segbana) sont également concernées par les mêmes horaires.

Deux exceptions horaires sont à signaler pour la capitale économique. À Cotonou-Est, les secteurs de Sêkandji, PK10, PK11 et Sêyivê seront privés de courant de 11h à 14h. À Cotonou-Ouest, le Camp Guézo, Gbégamey, la zone de l’Ambassade de France, l’Hôpital CNHU et Patte d’Oie subiront la coupure de 10h à 15h.

Des consignes de sécurité rappelées aux abonnés

La SBEE demande aux populations des zones concernées de considérer l’ensemble des installations électriques comme sous tension durant toute la période des travaux, y compris en cas de rétablissement apparent avant l’heure annoncée. L’entreprise indique que ses équipes techniques resteront mobilisées en continu afin de limiter la durée de l’interruption et d’accélérer la remise en service.

Selon la SBEE, ces coupures répondent à des impératifs de maintenance du réseau et sont temporaires et strictement encadrées dans l’horaire annoncé. La société présente ses excuses aux abonnés qui subiront ces perturbations. Les abonnés des zones citées sont invités à prendre leurs dispositions avant le début des travaux, prévus ce jeudi 24 septembre 2026.