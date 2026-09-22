Bénin : l’ABPC reçoit des équipements pour suivre les populations déplacées

L’Agence béninoise de Protection civile (ABPC) a reçu, mardi 22 septembre 2026 à Cotonou, un lot d’équipements évalué à près de 54 millions de francs CFA pour renforcer le suivi des déplacements de populations. Le matériel a été remis par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) avec le financement de l’Union européenne.

D’une valeur exacte de 53 984 299 francs CFA, cette dotation doit renforcer les moyens techniques et logistiques mobilisés par l’ABPC pour la collecte et l’analyse des données sur les populations déplacées. La cérémonie s’est déroulée sous la présidence de Djibril Mama Cissé, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique.

Des équipements destinés aux équipes de terrain

Le matériel comprend des motos destinées aux déplacements des équipes, des tablettes numériques, des ordinateurs portables ainsi que différents équipements informatiques et de stockage. Des moyens de communication et des accessoires complètent cette dotation.

Ces équipements doivent faciliter la collecte des données directement sur le terrain, leur transmission et leur traitement. L’objectif est de permettre à l’ABPC de disposer plus rapidement d’informations exploitables sur les mouvements de populations et leurs conditions de vie.

L’appui intervient dans le cadre du projet consacré à la résilience des personnes déplacées de force et des communautés qui les accueillent au Bénin, en Côte d’Ivoire, au Ghana et au Togo. Le dispositif doit également soutenir la Matrice de suivi des déplacements (DTM) de l’OIM. Cet outil permet de recueillir des données sur les mouvements, la localisation et les besoins des personnes déplacées afin d’appuyer la préparation des interventions.

Plus de 42 000 déplacés recensés en mars 2026

Le renforcement des capacités de collecte intervient alors que le suivi des déplacements reste particulièrement sollicité dans le nord du pays. Selon le cinquième cycle de la DTM de l’OIM, réalisé entre le 18 février et le 11 mars 2026, 42 409 personnes déplacées internes étaient recensées au Bénin. L’évaluation avait couvert 291 localités dans 13 communes des départements de l’Alibori, de l’Atacora et du Borgou.

Les données de l’OIM indiquent que les départements frontaliers du nord sont exposés à des déplacements liés à plusieurs facteurs, dont l’insécurité dans la région du Sahel central et les inondations. Depuis juin 2023, l’ABPC et l’OIM conduisent des évaluations périodiques dans plusieurs communes du nord pour suivre les localités accueillant des personnes déplacées.

Le quatrième cycle, réalisé en novembre 2025, avait recensé 39 899 personnes déplacées internes dans 12 communes, contre un niveau inférieur lors du cycle précédent.

L’ABPC appelée à renforcer la collecte des données

À travers cette nouvelle dotation, les équipes de protection civile disposeront de moyens supplémentaires pour se déplacer dans les zones concernées et améliorer la remontée des informations.

Lors de la cérémonie, Djibril Mama Cissé a remercié l’OIM et ses partenaires pour leur accompagnement et appelé à une utilisation rigoureuse et durable du matériel. Le ministre a insisté sur la nécessité de fonder l’action publique sur des informations fiables et une meilleure anticipation des situations de déplacement.

Pour l’OIM et l’Union européenne, cet appui vise à consolider les capacités nationales du Bénin en matière de suivi des mouvements de populations et à améliorer la préparation des réponses destinées aux personnes déplacées et aux communautés d’accueil.