Bénin : Les agents transcripteurs et réviseurs du Parlement en formation

L’hôtel ‘’Béhova’’ situé dans la commune de Dangbo, département de l’Ouémé sert de cadre depuis le mercredi 16 septembre 2026 à une formation de nature à renforcer les capacités des agents parlementaires réviseurs et transcripteurs en ce qui concerne l’innovation dans le traitement des débats parlementaires à l’Assemblée nationale. Une initiative de l’institution soutenue par le Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD) à travers le Projet d’Appui au Renforcement des Capacités du Parlement et des Organes de Gestion des Elections (PARCPOGE).

Les travaux de cette formation à l’adresse des fonctionnaires parlementaires compétents ayant pour thème ‘’Excellence rédactionnelle et innovations technologiques : Enjeux et pratiques de la transcription des débats pour une mémoire parlementaire performante’’, ont été lancés par le deuxième Secrétaire parlementaire de l’institution Chabi Zimé Inoussa mandaté. Elle constitue un grand atout pour l’ensemble des agents du service de la transcription et de la révision des débats parlementaires sans perdre de vue certains cadres du Parlement, lesquels ont un intérêt à tirer de la concrétisation de ladite formation pour une meilleure prestation concernant la qualité des services offerts. Ainsi, les performances de toute la cible seront évaluées en vue d’une consolidation des notions de grammaire et d’orthographe sans oublier les ponctuations. Une importance particulière est accordée au guide en vigueur concernant la rédaction du compte rendu intégral.

A ces priorités, il faut ajouter le souci du renforcement de la maitrise des outils numériques et technologiques voire la symbiose pour une collaboration harmonisée du personnel compétent dans le sens d’accroitre les valeurs portées pour une efficacité du travail notamment la meilleure qualité du produit fini des comptes rendus. Des objectifs poursuivis pour une amélioration des performances et salués par le deuxième Secrétaire parlementaire qui a ouvert les travaux en saluant les agents transcripteurs et réviseurs pour le travail abattu. D’où l’importance qu’il accorde à cette formation autorisée par le président de l’Assemblée nationale Joseph Fifamin Djogbénou. Elle apporte un plus pour les bénéficiaires à en croire ses propos et renforce la notion du service bien fait et de qualité, celle promue par la nouvelle équipe en tissant la nouvelle corde au bout de l’ancienne par l’évidence des approches innovantes. Des propos de fierté tenus en présence de Josué Chabi Kpandé et Chritel Fourier Donkpègan respectivement directeur des services législatifs et secrétaire général administratif du Parlement, tous témoins de la mise en œuvre effective de cet atelier de renforcement des compétences.