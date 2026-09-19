Bénin : le Bloc Républicain annonce le décès de Sylvanus Aïssi

Sylvanus Aïssi est décédé vendredi 18 septembre 2026 en France, selon un message de condoléances du Bloc Républicain publié le 19 septembre. Le parti a annoncé la disparition de son militant dans un communiqué signé par son président, Abdoulaye Bio Tchané.

La formation politique adresse ses condoléances à la famille du défunt, à ses proches ainsi qu’aux militants des 15e et 16e circonscriptions électorales. Le document ne précise pas les circonstances ni la cause du décès.

Un engagement politique au Bloc Républicain

Dans son message, le président du BR présente Sylvanus Aïssi comme un opérateur économique engagé dans la vie publique et les actions sociales. Abdoulaye Bio Tchané salue ainsi la mémoire d’un homme dont le parcours politique avait été marqué par son adhésion au Bloc Républicain et par son implication dans les activités du parti.

Sylvanus Aïssi avait officiellement rejoint le Bloc Républicain en janvier 2025. Il avait effectué ce passage avec plusieurs militants issus des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), formation dont il avait été membre fondateur.

Son activité politique ne s’était pas limitée aux structures du BR. En novembre 2025, il était intervenu publiquement sur la révision de la Constitution adoptée par l’Assemblée nationale, en présentant son analyse des principales modifications institutionnelles.

Le parti rappelle également son implantation politique dans les 15e et 16e circonscriptions électorales. En avril 2025, Aïssi avait participé à une rencontre avec des responsables du BR dans le 10e arrondissement de Cotonou, dans le cadre de la préparation des échéances électorales de 2026.

Un parcours entre politique, économie et actions sociales

Avant son adhésion au BR, Sylvanus Aïssi avait évolué dans l’univers politique béninois sous les couleurs des FCBE. Les archives électorales le présentent comme opérateur économique et candidat titulaire aux législatives dans la 16e circonscription en 2023.

Son engagement s’est également prolongé dans le domaine social. Selon des publications consacrées à son parcours, il avait créé une fondation portant son nom et participé à différentes initiatives en faveur des communautés. Plusieurs distinctions lui avaient été attribuées en 2025 et 2026.

En mai 2026, il avait aussi participé à la cérémonie d’investiture de Romuald Wadagni à la présidence de la République. Il avait alors livré une appréciation sur cette cérémonie et sur la transition institutionnelle. Dans son message du 19 septembre, le Bloc Républicain invite ses militants à s’unir dans la prière pour le défunt. Le parti adresse également ses pensées à sa famille et à ses compagnons de lutte après cette disparition annoncée en France.