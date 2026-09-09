Bénin : le projet routier « Sètto - Dassa-Zoumè » de 291 millions $ démarre ce 9 septembre

Le chantier de réhabilitation de l’axe Sètto-Dassa-Zoumè franchit une nouvelle étape ce mercredi 9 septembre 2026. La cérémonie officielle marquant le lancement des travaux est prévue à 10 heures dans les locaux de la nouvelle préfecture de Dassa-Zoumè. Elle sera présidée par le ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du Développement durable.

Long de 39,45 kilomètres, le tronçon concerné se trouve sur la RNIE2, l’un des principaux axes reliant le sud du Bénin aux marchés de l’intérieur du pays et au corridor vers le Niger. Le programme prévoit notamment le passage de la voie à quatre bandes de circulation, l’édification d’un deuxième ouvrage sur le fleuve Zou et l’installation d’un complexe moderne destiné au péage et au contrôle du poids des véhicules. Plusieurs personnalités sont annoncées à cette cérémonie, dont le Chargé d’affaires de l’Ambassade des États-Unis au Bénin. Des représentants des collectivités locales, des autorités préfectorales et des sociétés mobilisées pour le chantier sont également attendus.

Un projet de 291 millions de dollars

Le financement de cette opération atteint 291 millions de dollars, correspondant à environ 164,4 milliards de francs CFA. Les États-Unis apportent 202 millions de dollars par l’intermédiaire du Millennium Challenge Corporation (MCC), tandis que la contribution du Bénin s’élève à 89 millions de dollars.

Le démarrage intervient après plusieurs travaux préparatoires. Une session de coordination organisée du 24 au 28 août a réuni les différentes équipes chargées du projet, notamment celles du MCC, du Millennium Challenge Account-Bénin Régional, de la supervision technique et de l’entreprise SOGEA-SATOM. Une reconnaissance du terrain a également servi à relever les difficultés pouvant affecter l’exécution du chantier.

À terme, l’infrastructure doit faciliter les déplacements et l’acheminement des marchandises sur cet axe. Le projet doit également contribuer à améliorer la sécurité routière et à alléger les charges liées à l’utilisation des véhicules.

Un chantier parmi plusieurs projets routiers

La mise en œuvre de Sètto-Dassa-Zoumè intervient alors que plusieurs programmes de modernisation du réseau routier béninois sont engagés. En novembre 2024, les axes Adjaha-Athiémé, long de 70 kilomètres, et Dogbo-Lalo, de 21,8 kilomètres, avaient notamment été lancés pour un investissement d’environ 110 milliards de FCFA. Quelques mois plus tard, en mars 2025, des travaux portant sur plus de 120 kilomètres de routes dans le Mono, le Couffo et l’Atlantique avaient été programmés pour une enveloppe avoisinant 55 milliards de FCFA. Des données d’OpenStreetMap faisaient par ailleurs état de huit tronçons en travaux au Bénin au printemps 2026.

Le chantier Sètto-Dassa-Zoumè relève du Compact régional conclu entre le Bénin et les États-Unis. Signé en décembre 2022, ce programme comprend également d’autres investissements routiers, dont la reconstruction de la liaison Bohicon-Dassa-Zoumè sur 74 kilomètres. Le Compact régional est entré en vigueur en juillet 2025. Il intervient après un premier programme américain conclu avec le Bénin en 2006, doté à l’époque d’environ 307 millions de dollars sur cinq ans. Pour le chantier Sètto-Dassa-Zoumè, aucune date officielle de fin des travaux n’a encore été communiquée.