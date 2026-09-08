Bénin : les Amazones U20 concèdent une lourde défaite face à l’Argentine

deuxième journée du groupe A de la Coupe du monde féminine U20. Ce revers place les Béninoises en dernière position de leur poule, avec un point après deux matchs. La rencontre, disputée à l’Arena Katowice, a rapidement tourné à l’avantage de la sélection sud-américaine. Après le nul obtenu contre le Mexique (2-2) lors de leur première sortie, les joueuses d’Abdoulaye Ouzérou n’ont pas réussi à contenir les offensives argentines.

L’Argentine prend le contrôle dès la première période

Les Argentines ont ouvert le score à la 15e minute par Julia Vinhas, de la tête, après un corner. Mercedes Diz a ensuite doublé la mise à la 32e minute. Juste avant la pause, Annika Paz a inscrit le troisième but, portant l’avantage à 3-0.

Au retour des vestiaires, l’Argentine a poursuivi son offensive. Diz a marqué une deuxième fois dès la 48e minute. Paz a ensuite ajouté trois buts, dont un sur penalty, pour porter son total à quatre réalisations dans la rencontre. Julieta Aguilar a inscrit le dernier but à la 80e minute. Selon le média public argentin Deportv, cette victoire constitue le plus large succès de l’histoire de la sélection féminine U20 argentine.

Le Bénin doit réagir contre la Pologne

Cette défaite intervient après une première rencontre encourageante face au Mexique. Menées 2-0, les Béninoises avaient obtenu le partage des points grâce à un doublé de Romaine Gandonou, dont un penalty. La Confédération africaine de football avait présenté cette remontée comme une performance marquante pour les débuts du Bénin dans la compétition.

Après deux journées, le groupe A reste ouvert. L’Argentine compte trois points, tandis que le Bénin et le Mexique disposent d’un point. La Pologne, pays hôte, avait remporté son premier match contre l’Argentine (3-0).

Les Amazones U20 affronteront la Pologne vendredi 11 septembre pour leur dernier match de la phase de groupes. Le coup d’envoi est prévu à 17 heures, heure de Cotonou. Une victoire permettrait aux Béninoises de conserver une chance de qualification, mais l’issue dépendra aussi des autres résultats du groupe.

Pour leur première participation à une Coupe du monde féminine U20, les Béninoises ont donc connu deux résultats contrastés : un nul obtenu contre le Mexique, puis une lourde défaite face à l’Argentine. La rencontre contre la Pologne constituera leur dernière occasion de terminer cette phase de groupes sur une note positive.