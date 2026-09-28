Ligue des Nations : la France renverse la Belgique grâce à Olise

La deuxième journée de la Ligue des Nations a débuté ce lundi 28 septembre. Un choc a opposé la France à la Belgique au sein du groupe A. Ce sont les hommes de Zinedine Zidane qui se sont imposés sur le score de (1-0) grâce à une réalisation de Michael Olise. Le joueur du Bayern Munich avait été laissé sur le banc au coup d’envoi avant de faire parler toute sa classe en seconde mi-temps.

L’équipe de France, qui a joué ce match sans son capitaine Kylian Mbappé, a dû attendre la 88e minute avant de trouver l’ouverture face à la Belgique. Les hommes de Zizou ont monopolisé le ballon durant une grande partie de la rencontre. La possession était en faveur des Tricolores. Les Diables Rouges étaient solides derrière malgré les différentes offensives de la France. Zidane avait choisi de faire confiance aux nouveaux lors de ce match.

Après une première mi-temps où elle a dominé les débats, la France est revenue avec les mêmes intentions en seconde période. Cependant, le verrou belge a longtemps résisté avant de céder face à la maestria de l’inévitable Michael Olise. Entré à la 76e minute, il ne lui aura fallu que quelques minutes pour trouver le fond des filets. Au départ d’un contre, Olise a fait parler sa classe en enrhumant l’ensemble de la défense belge. Il a terminé avec sa spéciale, un enroulé qui a terminé sa course au fond des filets. La France s’impose sur le plus petit des scores et prend la tête du groupe A.