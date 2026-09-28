Vozinha regrette sa célébrité : « J'ai perdu ma paix et ma tranquillité »

Gardien du Cap-Vert et révélation de la Coupe du monde 2026, Vozinha affirme que sa notoriété soudaine a changé son quotidien. Interrogé par The Observer, il assure qu’il choisirait sa vie d’avant plutôt que celle d’aujourd’hui.

Le portier de 40 ans, de son vrai nom Josimar Dias, évoluait il y a quelques mois encore dans l’antichambre du football portugais, à Chaves. Ses sept arrêts face à l’Espagne (0-0), lors de la toute première rencontre du Cap-Vert dans un Mondial, l’ont propulsé sur la scène internationale. Il porte désormais les couleurs de Colo-Colo, au Chili.

« J’ai perdu ma paix et ma tranquillité. Je n’ai plus d’intimité, ou du moins beaucoup moins qu’avant », déclare-t-il. Même lors d’une simple sortie, les sollicitations se multiplient : « Il y a toujours quelqu’un qui veut une photo ou un autographe. Ou, pire, quelqu’un qui me filme… Beaucoup de gens veulent être célèbres, mais ils ne voient que le côté positif de cette réalité », souligne-t-il. Sa préférence est nette : « Pour être honnête, si je devais choisir entre la vie d’aujourd’hui et celle d’avant, je choisirais celle d’avant. »

Ses proches ne sont pas épargnés

Le phénomène touche aussi les proches de Vozinha. Selon The Observer, des fans frappent chaque jour à la porte de sa mère au Cap-Vert pour obtenir un cliché ou échanger quelques mots. « Je ne suis pas là, donc je ne peux pas les aider. Ils doivent apprendre à vivre avec la situation et à fixer des limites », explique-t-il.

Sur les réseaux sociaux, il a coupé les notifications d’Instagram pour éviter de s’accrocher à la courbe d’évolution de son nombre d’abonnés. Vozinha reste un titulaire de la sélection du Cap Vert, forte de 94 sélections à son compteur. Il a disputé l’intégralité du match (3-1) face au Mali en éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2027. Sa communauté sur les réseaux sociaux dépasse désormais les 28 millions d’abonnés.