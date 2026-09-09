Bénin : les CDC africaines s’allient à la BAD pour financer le développement

Les Caisses de dépôt et consignation (CDC) africaines et la Banque africaine de développement (BAD) ont décidé de renforcer leur coopération lors de la rencontre annuelle du Forum des CDC, ouverte lundi 7 septembre 2026 à Cotonou. Une déclaration conjointe et une facilité pilote associant les CDC du Bénin, du Sénégal et de la Côte d’Ivoire figurent parmi les résultats attendus des travaux.

Réunis au Sofitel Cotonou autour du thème « De la ressource à l’impact : les CDC, catalyseurs du développement », les dirigeants des institutions membres, les partenaires financiers et les experts examinent les moyens de mieux transformer l’épargne en investissements de long terme. La rencontre se poursuit jusqu’au 9 septembre.

La BAD et les CDC africaines renforcent leur coopération

L’ouverture des travaux a été marquée par les interventions d’Adnane El Fassi, secrétaire général du Forum, de Maryse Lokossou, directrice générale de la CDC Bénin et présidente du Forum, ainsi que de Nicolas Yénoussi, ministre délégué chargé des Finances et de la Microfinance et président de la Commission de surveillance de la CDC Bénin.

La séance consacrée au rôle des CDC dans la nouvelle architecture financière africaine devait être suivie de la signature de la Déclaration de Cotonou entre les CDC africaines et la BAD. La formalisation d’une facilité pilote réunissant les CDC du Bénin, du Sénégal et de la Côte d’Ivoire était également prévue. Selon la CDC tunisienne, cette alliance vise à mobiliser davantage de financements de long terme, soutenir l’investissement productif et renforcer la résilience économique du continent.

Maryse Lokossou a également annoncé la préparation d’un protocole d’accord avec Shelter Afrique. La CDC Bénin a, selon elle, engagé une démarche d’adhésion au réseau Finance in Common, sous réserve de l’examen de sa requête par le conseil d’administration.

Les CDC appelées à mieux préparer les projets

Pour la présidente du Forum, la mobilisation des ressources ne suffit pas. Les institutions doivent aussi contribuer à la préparation des projets, à l’accompagnement des entreprises et à leur structuration afin de faciliter l’accès aux capitaux.

« Nos caisses peuvent faire davantage ensemble qu’elles ne peuvent le faire séparément », a-t-elle déclaré. Elle souhaite ainsi faire du Forum une plateforme reliant les CDC aux acteurs de l’écosystème financier nécessaires au financement de l’investissement de long terme.

Le ministre Nicolas Yénoussi a, de son côté, souligné les besoins de financement des économies africaines, alors que les ressources publiques sont contraintes et que les conditions d’accès aux financements internationaux deviennent plus exigeantes. Il a appelé les participants à renforcer les passerelles entre l’épargne et l’investissement.

Les discussions portent également sur le développement durable, le financement des infrastructures, l’accompagnement des PME, la transition climatique et l’inclusion financière. Une table ronde est consacrée au rôle des CDC dans le développement économique, avec la participation de Sèna Alastaire Alinsato, directeur de cabinet du ministère de l’Économie et des Finances, et de Florian Léon, chercheur.

Un réseau dédié aux femmes des CDC

Le programme prévoit aussi le lancement du Réseau des femmes des CDC et la signature de sa charte. Maryse Lokossou a présenté cette initiative comme un espace de partage d’expériences, de mentorat et de transmission entre les femmes des différentes institutions.

Créé en janvier 2011 à Marrakech, le Forum constitue une plateforme d’échanges entre les caisses de dépôt. Sa première rencontre réunissait des représentants de 13 pays autour du rôle de ces institutions dans la mobilisation de l’épargne et le financement de long terme. Les travaux de Cotonou doivent permettre de poursuivre cette coopération, avec des échanges sur les partenariats financiers, la mesure de l’impact des investissements et les initiatives communes.