Bénin : Les Démocrates tiendront leur Conseil national le 9 octobre au siège du parti à Cotonou

Le Conseil national du parti Les Démocrates se tiendra le vendredi 9 octobre 2026 au siège du parti, dans le quartier Fifadji, à Cotonou. Cette rencontre précédera de quelques heures le deuxième congrès ordinaire de la formation, fixé aux 10 et 11 octobre à Porto-Novo. L’échéance intervient après une année marquée par des turbulences internes pour le principal parti d’opposition béninois, ainsi que plusieurs vagues de suspensions, dont celle de vingt responsables du Littoral en août dernier.

Un Conseil national pour cadrer le congrès

Réunie sous la présidence de Nourénou Atchadé le vendredi 11 septembre, la Coordination nationale du parti a arrêté le calendrier de ce rendez-vous, qui doit valider le règlement intérieur du congrès et trancher les dernières questions d’organisation. Un comité dédié a été constitué à cet effet, confié à Lucien Ahlonsou à la présidence et à Habibou Woroucoubou à la vice-présidence. Les travaux ont également porté sur le rapport d’activités du secrétariat administratif et sur diverses questions liées à la vie interne du parti.

Les Démocrates avaient obtenu 28 sièges à l’Assemblée nationale lors des législatives de 2023, avec 24,16 % des suffrages, avant de perdre l’intégralité de cette représentation trois ans plus tard et de voir sa candidature écartée lors de la présidentielle 2026. Ce revers a été suivi du retrait de Thomas Boni Yayi de la présidence du parti pour raisons de santé, remplacé depuis par Nourénou Atchadé, ainsi que par plusieurs démissions et suspensions de cadres dont vingt responsables du Littoral.

Des demandes de réintégration examinées

Selon les échanges tenus lors de cette session, la Coordination nationale a également étudié des sollicitations de retour formulées par plusieurs militants ayant quitté le parti ou fait l’objet de sanctions disciplinaires par le passé. Ses membres auraient pris note de leur souhait de réintégrer la formation, ces demandes devant être traitées selon les procédures internes en vigueur. Les conclusions des discussions à ce sujet seraient soumises aux instances compétentes à l’occasion du congrès d’octobre.

Deux propositions de révision des textes fondamentaux du parti ont par ailleurs été soumises à la Coordination, dans le but déclaré d’ajuster le fonctionnement interne du LD aux évolutions politiques et institutionnelles récentes du pays. Le Conseil national du 9 octobre constitue la dernière étape formelle avant le congrès de Porto-Novo, présenté par la direction du parti comme l’occasion de refonder ses instances après une année de reconstruction.