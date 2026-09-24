Canada : Ottawa riposte à la guerre commerciale de Trump et va retirer son nom d’une avenue

Le conseil municipal d’Ottawa a voté mercredi 23 septembre pour retirer le nom de Donald Trump d’une avenue de la capitale du Canada. La décision a été adoptée à l’unanimité alors que les relations commerciales entre le Canada et les États-Unis restent marquées par un bras de fer sur les droits de douane.

La rue concernée, Trump Avenue, se trouve dans le quartier Central Park et porte ce nom depuis plus de 25 ans. Le conseiller municipal Riley Brockington, à l’origine de la motion, a expliqué que l’appellation ne répondrait plus aux critères aujourd’hui appliqués par la ville pour une dénomination commémorative. Il a présenté le futur changement comme « un nouveau départ » pour les habitants.

Une avenue baptisée avant l’entrée de Trump en politique

Le nom avait été choisi bien avant l’arrivée de Trump à la Maison-Blanche. À la fin des années 1990 et au début des années 2000, les promoteurs de Central Park avaient donné à plusieurs rues des appellations inspirées de New York, où Trump était alors surtout connu pour ses activités immobilières. Manhattan Crescent, Staten Way et Bloomingdale Street figurent parmi les autres voies issues de cette thématique.

La possibilité de débaptiser Trump Avenue avait déjà été examinée en 2021, sans aboutir. Le dossier est désormais relancé formellement : les habitants doivent être consultés avant le choix d’une nouvelle appellation, qui sera ensuite soumise aux élus municipaux.

Le vote intervient alors que Washington et Ottawa s’opposent sur leur relation commerciale. Les droits de douane décidés par l’administration Trump et les mesures canadiennes prises en réponse ont alimenté les tensions entre les deux voisins. Cette confrontation avait déjà débordé sur la question des noms géographiques quelques semaines auparavant.

Trump avait rebaptisé le lac Ontario « Lake America »

Le 25 août, Trump avait annoncé son intention de rebaptiser le lac Ontario « Lake America ». Il avait alors directement relié son projet au conflit commercial, déclarant que les États-Unis ne prévoyaient plus de faire beaucoup d’affaires avec l’Ontario. Deux jours plus tard, il signait un décret imposant cette nouvelle appellation aux organismes fédéraux américains.

Cette séquence avait suivi un affrontement public avec le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, qui critiquait vivement les droits de douane américains et avait attaqué Trump dans ses déclarations. Le président américain lui avait répondu publiquement avant d’annoncer son projet concernant le lac. La proximité entre les deux épisodes et les explications commerciales données par Trump avaient conduit Ford à présenter le changement de nom comme une réaction au refus canadien de céder dans le différend commercial.

Ford avait ensuite fait installer un panneau au bord du lac réaffirmant son appellation traditionnelle. Il avait déclaré que Trump voulait changer son nom parce que l’Ontario et le Canada défendaient leurs intérêts. Cette interprétation reste celle du dirigeant canadien : le décret américain ne présente pas officiellement le changement comme une sanction personnelle contre Ford.

Le nom Ontario est pourtant antérieur à la création du Canada moderne. D’origine autochtone, il était déjà employé pour désigner le lac bien avant la naissance de la province en 1867. Le changement décidé par Washington ne s’applique qu’aux usages officiels de l’administration fédérale américaine et ne modifie pas l’appellation utilisée au Canada.

Le nouveau nom de l’avenue reste à choisir

À Ottawa, le vote du 23 septembre ne signifie pas que les plaques de Trump Avenue seront immédiatement retirées. La municipalité doit consulter les résidents et examiner les propositions avant de soumettre une nouvelle appellation au conseil. Le processus devrait se poursuivre jusqu’en 2027.

Le dossier fait ainsi écho, du côté canadien, à la controverse provoquée par le changement de nom du lac Ontario aux États-Unis. À la différence de cette décision fédérale américaine, Ottawa intervient sur une rue qui relève directement de son autorité municipale.