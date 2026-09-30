Bénin : les examens nationaux de Licence lancés au CEG Sainte-Rita

L’examen national de Licence a démarré ce mercredi 30 septembre 2026 au CEG Sainte Rita, avec 284 candidats issus des établissements privés d’enseignement supérieur. Le lancement officiel a été effectué dans la matinée par Sylvie Vitondin De Chacus, directrice de cabinet de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

La cérémonie s’est déroulée en présence de responsables d’établissements privés d’enseignement supérieur et de plusieurs cadres du ministère. Les candidats sont appelés à composer dans différentes filières, dont l’agronomie, le journalisme et les techniques audiovisuelles.

« Aucun incident… »

Le centre de Sainte Rita accueille plusieurs centaines de candidats en ce premier jour de composition. Selon Flore Lawani, directrice du CEG Sainte Rita et cheffe du centre d’examen, la majorité des candidats était présente dès 6 h 30. « Il n’y a aucun incident à annoncer. Le candidat moyen doit pouvoir tirer son épingle du jeu. Nous souhaitons bonne chance aux candidats », a déclaré la responsable du centre.

Du côté du ministère, les dispositions prises pour l’organisation de l’examen doivent permettre son déroulement dans les conditions prévues. Sylvie Vitondin De Chacus a salué l’implication des différents acteurs, dont la Direction des examens et concours et les responsables des établissements privés. « Toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement de ces examens », a-t-elle assuré, avant d’adresser ses encouragements aux candidats au nom de la ministre.

Une organisation impliquant les établissements privés

Les responsables des établissements privés d’enseignement supérieur prennent part à l’organisation de ces examens nationaux. Agbessi Alexis, secrétaire général de l’Union nationale des établissements privés de l’enseignement supérieur (UNEPES), rappelle que cette organisation existe depuis 2017.

Selon lui, les établissements privés collaborent avec les autorités ministérielles dans les différentes étapes de préparation et de déroulement des examens. Il estime que le dispositif permet aux étudiants de présenter leurs acquis dans un cadre commun avant la délivrance des diplômes par l’État.

Césaire Agossa, président de l’Association des établissements privés d’enseignement supérieur pour l’éthique et la qualité, a également relevé l’implication des établissements privés dans l’organisation de ces évaluations. Il a insisté sur la dimension pratique de plusieurs formations dispensées dans ces établissements, citant les domaines du journalisme, de l’audiovisuel et de l’agronomie.

Une épreuve écrite après la phase pratique

Pour certaines filières, l’examen national de Licence comprend plusieurs étapes. Césaire Agossa a indiqué que les épreuves pratiques avaient commencé depuis avril 2026. La journée de ce mercredi est consacrée aux épreuves écrites.

Les candidats doivent ainsi poursuivre leur parcours d’évaluation dans les différentes disciplines prévues. Les responsables présents au lancement ont appelé les étudiants à composer dans de bonnes conditions et ont souhaité leur réussite à l’issue des épreuves.