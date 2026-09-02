Bénin : les nominations prononcées au ministère de la Justice et de la Législation

Le Bénin a procédé à une importante série de nominations dans l’appareil judiciaire à l’issue du Conseil des ministres du mercredi 2 septembre 2026. Ces décisions, prises au ministère de la Justice et de la Législation après avis favorable du Conseil supérieur de la Magistrature, concernent la Chancellerie, la Cour suprême, les cours d’appel et plusieurs tribunaux du pays.

À la Chancellerie, Gbétondji Bienvenu DJOSSOU est nommé collaborateur à la Direction des Affaires civiles et des Sceaux. À la Cour suprême, Comlan Christian ADJAKAS devient conseiller. Trois auditeurs sont également désignés : Audrey TCHOGNINOU, Daniel Gilles Antonio d’ALMEIDA et Abd Galeb Mohamed Adéléké CHABI MAMA.

À la Cour d’appel de Cotonou, les nouveaux conseillers sont Eudoxie Akouavi Marie Christiane AKAKPO, Epiphane YEYE, Laziwolé Aladé Abdou Karimi ADEOTI et Francis Enagnon BODJRENOU. Olushégun Romaric Abdel Salim TIDJANI SERPOS est nommé procureur général, tandis que Samuel NOUTOHOU et Camille Aristide FADE deviennent respectivement 3e et 4e substituts généraux.

À Abomey, les conseillers nommés sont Edith Ghislaine Sèlomè ZODEHOUGAN BATCHO, Médétonhou Octave Jocelyn GBAGUIDI, Abilé Gédéon ADJIBOYE et Affognon Thierry AHOVE. Idossou Vignon Rodrigue SEDONOUGBO devient 4e substitut général. À Parakou, les conseillers sont Eric Edjrossè FIDEMATIN et Adandé Olatundé Henri Joël OUESSOU ; Nadjimou GADO et Sossa Alain David AMOUSSOU sont nommés substituts généraux.

Les nominations dans les tribunaux du sud

À la Cour d’appel de commerce, Mahulé Lucien ABALLO, Mitondji Tonassou ADOKO et Codjo Raymond GODEMIN sont nommés conseillers. À la Cour spéciale des affaires foncières, Tonami Sandrine Muriel MONGBO, Rodrigue AGO et Sovidé GAHOU occupent respectivement les fonctions de conseiller, 1er et 2e substituts du procureur spécial.

Au Tribunal de commerce de Cotonou, Morel Enagnon DENAMI, Adjihounnoukoun Flého Marc GBEGNIDE et Lionel Martial Mahugnon DJIVOH sont nommés juges. Au tribunal de première instance de Cotonou, les décisions concernent Kotè Pascal Hermann Yannick MENSAH, Ahogbemin Inès Aubierge MAGNIDE, Marie Mathilde Vinassé MEKPOH épouse SOUKPO, Richard AKODOSSI, Nicoli Giovani Judicaël ASSOGBA, Eude Jésoutonden HOUNGBEDJI et Murielle Ismène FAIHUN.

À Porto-Novo, sont concernés Armick Mêtounsè Charmant Rovinis OUIDODJICHE, Christine Ayaba AKOHOUHOUE épouse ABALLO, Christèle Nelly Ibilohounkè ASSOGBA, Tatiana Rachel DJESSOUHO, Sènamè Flora Hermione GNIMAGNON et Sourou Séraphin ADOUNSI.

Des changements dans plusieurs tribunaux

À Abomey-Calavi, Ahinadjè Gbètoho Arlen DOSSA-AVOCE devient président. Sont également nommés Sètondji Pierre CODJIA, Bidossessi Boris Labre HOUNDIGANDE, Sèdjro Urielle Michelle DJIBODE, Codjo Tata Thierry HOUNKPE, Souhaïlatou TOURE IDRISSOU, Rodrigue Songe Ayobami Adéoyé AFFOGNON, Djohodo Gbènanto Mikonou GNANSOUNOU et Enagnon Sikirou RAFIOU.

À Ouidah, les nominations concernent Augustine Blanche ADONON, Claudia Désirée Mahugnon GOUHOUEDE, Mignonhin Constantine SODINYESSI et Gbèdagba Victor DAGBOMEY. À Allada, Jaurès Neil Sèna ZINFLOU, Astrid Véronique Fifamè DEGUENON, Edwige Fifamè AKLOU épouse TANGNI, Willis Jules DOHOU et Akouélé Irisse FATOGNON épouse AVOHOU sont nommés.

La série se poursuit à Pobè, Comè, Abomey, Lokossa, Savalou, Dassa-Zoumè, Aplahoué, Parakou, Malanville, Djougou, Kandi et Natitingou. Elle comprend Akuwa Gisèle SOGLOHOUN, Salim Oussène Sanka DANKORO, Kokou Bienvenue ATCHEFFON, Sabi GNAGO, Sèdjro Eudes SOSSOUHOUNTO, Jésutoyin Paul BABATOUNDE, Mohamed OBONOU, Chimène S. Sèhigbénan Joanita LOKOSSOU, Zinsou Chivane AFAVI, Hervé ADOUKONOU, Modeste AÏKPE, Mohamed Yessoufou ASSANI, Euloge Philibert Mahutin Comlan QUENUM, Mamoudou Adjassa ABIOLA, Pacôme DOUKLOUI, Michel Gnénakou AGBODJOGBE, Enagnon Elie SOUMAHO et Moboladji Mouazim CHITOU, entre autres.

Selon Peace FM, ces nominations constituent la liste détaillée des changements opérés au titre du ministère de la Justice et de la Législation lors de cette séance gouvernementale.