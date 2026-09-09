Bénin : Luc Azilinon présente « EQUIP AUTO Côte d’Ivoire », un rendez-vous de l’automobile

EQUIP AUTO Côte d’Ivoire réunira les professionnels de l’automobile et des mobilités du 26 au 28 novembre 2026 au Parc des Expositions d’Abidjan. L’annonce a été présentée aux médias béninois, ce mardi 8 septembre à l’hôtel, par Luc Azilinon, cofondateur du salon, et ses collaborateurs.

Cette première édition en Afrique subsaharienne devrait accueillir 150 exposants et marques, près de 10 000 visiteurs ainsi que plusieurs acteurs des secteurs du transport, de la logistique, des mines, du BTP, de l’agriculture et de l’industrie. Le rendez-vous s’étendra sur trois jours et disposera de 7 000 m² d’exposition.

Un salon ouvert aux marchés ouest-africains

EQUIP AUTO Côte d’Ivoire vise un public qui dépasse les frontières ivoiriennes. Les organisateurs annoncent la participation d’entreprises, d’institutions et de professionnels issus de plusieurs pays de la sous-région, dont le Bénin, le Ghana, le Nigeria, le Sénégal et le Burkina Faso.

Le choix d’Abidjan repose sur sa position économique et logistique dans la région. Le salon entend rapprocher les fabricants, équipementiers, distributeurs, réparateurs, gestionnaires de flottes, transporteurs et investisseurs des marchés ouest-africains. Les rencontres professionnelles doivent permettre de nouer des partenariats, de présenter des solutions techniques et de faciliter les échanges commerciaux.

Cette implantation intervient alors que les besoins en entretien automobile, en pièces de rechange, en équipements d’atelier et en services liés à la mobilité progressent dans plusieurs pays africains. Le marché ivoirien compte, selon les données communiquées par les organisateurs, environ 600 000 véhicules et 27 000 immatriculations enregistrées en 2024.

Une offre couvrant plusieurs secteurs

Le salon ne sera pas limité aux véhicules particuliers. Son programme prévoit des espaces consacrés aux véhicules utilitaires, aux poids lourds, aux engins agricoles, aux matériels de travaux publics et aux infrastructures liées au transport.

Les visiteurs pourront découvrir des pièces détachées, des pneumatiques, des lubrifiants, des équipements de diagnostic, des outils de maintenance, des solutions numériques et des technologies liées aux nouvelles énergies. Des marques comme Bosch, Varta, Facom, Gates, KYB, Purflux, Valeo et UFI Filters figurent parmi les entreprises annoncées.

Les organisateurs prévoient également des conférences sur la modernisation du parc automobile, la sécurité routière, la maintenance, la mobilité électrique, la gestion des véhicules hors d’usage, la lutte contre la contrefaçon et les possibilités offertes par la Zone de libre-échange continentale africaine.

Démonstrations, essais et rencontres professionnelles

EQUIP AUTO Côte d’Ivoire proposera un format associant exposition, formations, conférences, rendez-vous d’affaires et démonstrations. Le Village Expérience permettra aux visiteurs d’observer et d’essayer des véhicules particuliers, des poids lourds, des engins agricoles et des équipements de travaux publics.

Un programme de rencontres B2B doit faciliter les échanges entre exposants et acheteurs professionnels. Les organisateurs annoncent aussi les EQUIP AUTO Africa Awards, destinés à distinguer des entreprises et initiatives liées à l’innovation et au développement des mobilités en Afrique. Le salon est porté par EQUIP’AUTO SAS en partenariat avec Interlinks Auto, dans le cadre du développement de la marque EQUIP AUTO en Afrique subsaharienne.