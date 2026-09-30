Le Bénin « prêt » pour affronter Messi et l'Argentine après la victoire contre la Mauritanie

Mardi 29 septembre, à Abidjan, le Bénin a battu la Mauritanie (2-1) lors de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2027. Rodolfo Aloko a inscrit un doublé. Avant de s’envoler pour Buenos Aires, le sélectionneur des Guépards Gernot Rohr s’est dit soulagé au micro de Canal+ Afrique, sans cacher son agacement contre l’arbitrage.

Après le nul (2-2) concédé face au Burkina Faso lors de la première journée, la victoire était impérative. « Il fallait absolument gagner ce match. Ce sont trois points très très très très précieux », a insisté le technicien. « Ça nous permet d’être en tête avec le Burkina Faso. »

Le Bénin aurait pu tuer le match plus tôt. « Nous aurions pu marquer un troisième but pour nous mettre à l’abri. Il n’est pas venu sur le troisième but. Et puis l’arbitre a décidé de relancer la rencontre en octroyant deux pénalités. On n’a pas trop compris pourquoi », a regretté Rohr, avant de hausser le ton : « Encore une fois, l’arbitrage en Afrique, c’est vraiment critiquable. »

Le sélectionneur retient malgré tout le positif : « Et malgré ça, on reste sur le plan sportif satisfait de ces trois points. Satisfait aussi sur l’intégration des jeunes joueurs, dont certains ont évolué pour la première fois en titulaire avec nous. » Avec 4 points sur 6, le Bénin partage la première place du groupe F avec le Burkina Faso. La Mauritanie suit avec 3 points, devant la République centrafricaine, toujours à zéro.

Cap sur Buenos Aires pour le dernier match de Messi avec l’Argentine

Le 6 octobre, au stade de Buenos Aires, Lionel Messi portera le maillot de l’Argentine pour la 208e et dernière fois. À 39 ans, le capitaine de l’Albiceleste, qui compte 125 buts en 207 sélections, avait annoncé sa retraite internationale fin août, après la défaite en finale du Mondial 2026 contre l’Espagne. Les billets se sont vendus en moins de deux heures.

Pour le Bénin, l’honneur est immense. Gernot Rohr retrouvera Messi pour la seconde fois, après une défaite 2-1 avec le Nigeria. « Nous pouvons nous projeter vers l’Argentine, comme vous le savez, où on va faire un peu la fête avec Messi », a conclu Rohr.