CCI Bénin : 6,6 milliards FCFA en 2027, le Gouvernement veut des résultats mesurables

Le budget 2027 de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) a été examiné à Cotonou le vendredi 18 septembre 2026, avec une enveloppe de 6,6 milliards FCFA. La tutelle demande que ces ressources produisent des effets mesurables sur les entreprises, la formalisation et l’emploi.

Le montant de 6,6 milliards FCFA constitue désormais la base financière retenue pour l’exercice 2027 de la CCI Bénin. Lors de la deuxième session ordinaire de l’Assemblée consulaire, la ministre du Commerce intérieur et de la Formalisation de l’Économie, Alimatou Shadiya ASSOUMAN, a associé cette enveloppe à des objectifs précis assignés à l’institution.

2,1 milliards FCFA destinés aux investissements

La répartition annoncée donne une place importante aux investissements. Sur les 6,6 milliards FCFA prévus, 2,1 milliards FCFA doivent être consacrés à des investissements. La tutelle demande une transparence totale dans l’utilisation de cette enveloppe et une exécution conforme aux objectifs retenus.

La ministre a résumé l’orientation budgétaire par une formule : « Moins de fonctionnement, plus d’investissement ». Cette ligne doit permettre à la Chambre de concentrer davantage ses moyens sur les actions destinées aux acteurs économiques.

Le recouvrement des cotisations figure aussi parmi les priorités fixées pour 2027. Le Gouvernement demande une meilleure efficacité sur ce volet, avec une collaboration renforcée avec la Direction générale des Impôts (DGI).

Formalisation et création d’emplois comme indicateurs

La tutelle attend surtout de la CCI Bénin des résultats pouvant être mesurés. Les objectifs mentionnés concernent la formalisation de l’économie et la création d’emplois, avec une attention portée aux petits commerçants, aux jeunes entrepreneurs et aux femmes transformatrices.

La ministre a également demandé que l’action de la Chambre bénéficie aux opérateurs économiques sur l’ensemble du territoire, avec une présence recherchée dans les 77 communes du Bénin. Cette orientation rejoint les priorités gouvernementales annoncées pour la période 2027-2029, qui placent la lutte contre l’extrême pauvreté et le développement équilibré des territoires parmi les axes de la politique économique.

Pour Arnauld AKAKPO, président de la CCI Bénin, l’institution doit renforcer son rôle d’interface entre les politiques publiques et les entreprises. Il a également réaffirmé la disponibilité de la Chambre à mobiliser son réseau territorial et son expertise en faveur de la formalisation et de la modernisation du commerce intérieur.

Une institution déjà engagée dans une réforme

Cette nouvelle orientation intervient après plusieurs années de transformation institutionnelle. En février 2020, le Gouvernement avait installé les élus consulaires de la mandature 2020-2025, avec Arnauld Akakpo à la présidence de la CCI Bénin. Cette période faisait suite à une réforme ayant conduit à la révision des textes de la Chambre et à la mise en place de nouveaux organes dirigeants.

Le budget 2027 place ainsi la CCI Bénin face à une double exigence : assurer la mobilisation de ses ressources et démontrer l’impact des dépenses engagées. L’Assemblée consulaire a examiné et voté le projet budgétaire lors de sa session du 18 septembre.