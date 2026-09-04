Bénin : Rogatien Tossou prend la direction du cabinet du CES

Rogatien Tossou prend la direction du cabinet du président du Conseil économique et social (CES). L’universitaire a été nommé à ce poste par Abdoulaye Bio Tchané, selon les informations communiquées le 4 septembre 2026.

Cette nomination intervient après le départ de Tossou du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS), où il exerçait les fonctions de directeur de cabinet depuis janvier 2020. Le Conseil des ministres du 2 septembre 2026 a acté son remplacement à ce poste.

Un changement après six ans au MESRS

Rogatien Tossou avait été nommé directeur de cabinet du MESRS par le décret n° 2020-031 du 15 janvier 2020. Le texte officiel du Secrétariat général du Gouvernement confirme cette nomination au sein du ministère.

Il aura ainsi passé plus de six ans à la tête du cabinet ministériel. Son départ intervient après une période de réorganisation de l’équipe dirigeante du MESRS, au terme de laquelle il a été remplacé.

Le nouveau directeur de cabinet du CES dispose donc d’une expérience de la haute administration publique, acquise dans le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Le CES sous la présidence d’Abdoulaye Bio Tchané

La nomination intervient quelques mois après l’arrivée d’Abdoulaye Bio Tchané à la présidence du CES. Elle marque la désignation d’un nouveau responsable pour assurer la direction du cabinet du président de l’institution.

Le CES est une institution constitutionnelle de la République du Bénin. Il est chargé de donner des avis au Gouvernement et à l’Assemblée nationale sur les questions économiques, sociales et environnementales.

Une institution consultative prévue par la Constitution

Le rôle du CES est de contribuer à l’examen des questions économiques, sociales et environnementales soumises à son appréciation. Cette mission consultative le distingue des institutions chargées de l’adoption des lois ou de l’exécution des politiques publiques.

Avec cette nomination, Rogatien Tossou quitte donc le ministère de l’Enseignement supérieur pour rejoindre une institution dont les avis portent sur les grandes questions de développement économique et social du pays.