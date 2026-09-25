Guerre en Ukraine: la Russie sort son joker pour financer ses dépenses militaires

Le ministère russe des Finances a présenté jeudi 24 septembre 2026 son projet de budget pour 2027. Le texte, qui doit encore être examiné par le gouvernement puis transmis à la Douma, prévoit plusieurs hausses d’impôts. Elles doivent augmenter les recettes de l’État alors que les dépenses militaires progressent. Moscou prévoit notamment de taxer davantage certains revenus des particuliers, le commerce électronique transfrontalier et les bénéfices exceptionnels de plusieurs secteurs industriels et ce, dans l’idée de soutenir son effort de guerre alors que l’annonce d’une nouvelle mobilisation d’environ 300 000 hommes est évoquée.

Ces mesures interviennent dans un contexte budgétaire plus tendu. Le déficit russe devrait atteindre environ 3% du PIB en 2026, contre une prévision initiale de 1,6%. Pour 2027, le projet présenté par le ministère des Finances table sur un déficit proche de 2% du PIB. Les autorités russes indiquent que la défense et la sécurité constituent une priorité du prochain budget, ce qui n’est pas surprenant au vue de la situation internationale particulièrement tendue actuellement.

Des impôts plus élevés sur les revenus et les achats en ligne

La principale évolution concerne les revenus dits passifs. Les dividendes, intérêts bancaires, opérations sur titres et certaines ventes immobilières seraient soumis à un barème progressif allant de 13% à 22%, contre 13% à 15% actuellement. Environ 4 millions de personnes seraient concernées par cette hausse des impôts, même si les militaires seraient toutefois exclus de cette hausse.

Le texte de loi prévoit aussi une taxation de 15% des revenus passifs de certains fonds d’investissement. Les dividendes versés sur des comptes de type C détenus par des non-résidents seraient, eux, taxés à 35%. Mais ce n’est pas la seule chose que les autorités ont prévues. En effet, le commerce électronique international serait également concerné.

Le ministère propose d’appliquer une TVA de 22% aux commandes passées en ligne depuis l’étranger. Une taxe douanière de 100 roubles, soit environ 1 euro, pourrait aussi être appliquée aux colis d’une valeur inférieure à 200 euros. Des changements qui s’ajoutent aux mesures fiscales déjà adoptées cette année pour renforcer les recettes publiques.

Les entreprises industrielles mises à contribution

Le projet cible aussi divers secteurs industriels. Une taxe de 30% sur certains bénéfices exceptionnels liés à la hausse des prix mondiaux des matières premières est envisagée pour des entreprises de la métallurgie, de l’exploitation minière et des engrais. Selon le ministère des Finances, ces recettes devraient aider à maintenir les dépenses de défense et de sécurité tout en permettant à l’État de financer ses autres engagements. Cela tend toutefois à démontrer que la guerre coûte cher, que ce soit sur le plan human ou financier. Les frappes ukrainiennes, qui ciblent des raffineries ou dépôts pétroliers et gaziers ont un impact, au même titre que la politique économique russe, résolument orientée vers l’effort de guerre.