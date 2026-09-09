Bénin : Un bébé de 9 mois sauvé de justesse par des secouristes à Tanguiéta

Une scène dramatique s’est transformée en un véritable miracle civique à Tanguiéta. L’intervention prompte d’une équipe conjointe de l’agence béninoise de protection civile (Abpc) et de la Croix-Rouge béninoise (CRB) a permis de ramener à la vie un bébé de neuf mois qui avait cessé de respirer.

De retour d’une séance de sensibilisation menée à Porga, les secouristes faisaient une pause déjeuner dans un restaurant local lorsque la gérante de l’établissement est arrivée en état de panique, portant l’enfant inconscient.

Devant cette urgence vitale, l’agent de l’Abpc a immédiatement exécuté les gestes de premiers secours adéquats. Épaulé par son conducteur et la mère de l’enfant, l’agent a réussi à libérer les voies respiratoires du nourrisson. Après de longues secondes d’angoisse, le bébé a enfin poussé un cri et repris sa respiration. Il a ensuite été évacué vers l’hôpital Saint-Jean de Dieu de Tanguiéta pour une prise en charge médicale complète.

Cet événement met en lumière l’impact déterminant des premiers soins face aux drames du quotidien. Une détresse respiratoire ou un malaise peut survenir à tout moment : au foyer, sur la route, au marché ou dans un restaurant. Dans ces minutes critiques qui précèdent l’arrivée des services médicaux, la réaction des témoins est souvent la clé entre la vie et la mort.

Face à cette intervention réussie, l’Abpc réitère son appel à la population : se former aux gestes qui sauvent n’est pas un luxe, mais un devoir citoyen essentiel.