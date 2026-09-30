Bénin : vers l’échange des bouteilles de gaz entre les différentes marques

À compter du jeudi 1er octobre 2026, les prix homologués du gaz domestique restent fixés à 2 000 F CFA pour la bouteille de 3 kg et à 4 500 F CFA pour celle de 6 kg. Cette précision ressort d’une rencontre tenue mercredi 30 septembre entre la ministre du Commerce intérieur et de la Formalisation de l’économie, Alimatou Shadiya Assouman, et les opérateurs de la filière gazière.

La rencontre a également permis d’annoncer une évolution du système d’échange des bouteilles. Selon Hugues William Danhoumé, directeur général d’Oryx Gaz Bénin SA et porte-parole des distributeurs, les consommateurs pourront prochainement échanger une bouteille vide contre une bouteille pleine d’une autre marque, sous réserve de la mise en œuvre effective du dispositif.

En termes claires, il sera possible d’échanger une bouteille rouge Oryx contre une verte Bénin Pétro, ProGaz, GNP, April Oil, Zene. Selon les informations rapportées, les différentes annonces interviennent dans le cadre d’une promotion pour le mois du Consommons local. Il est également important de rappeler que le 7 mai 2025, le conseil des ministres du Bénin a engagé une réforme dans le but de siffler la fin des bouteilles spécifiques à chaque société de distribution.

À terme, toutes les bouteilles devraient être uniformisées et intégrées à un système centralisé d’approvisionnement piloté par la Société Dépôts Pétroliers du Bénin (DPB SA), avait annoncé le gouvernement.

Désormais propriétaire des bouteilles de gaz, la DPB SA devrait également assurer la gestion du parc national. Ces bouteilles porteront les couleurs de l’entreprise publique et seront commercialement interchangeables sur tout le territoire. Cela signifie qu’un consommateur pourra échanger une bouteille vide contre une pleine, indépendamment du lieu ou de la marque initiale.