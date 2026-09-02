Bénin : Un homme interpellé pour avoir utilisé le nom de policiers pour escroquer

Un homme a été interpellé lundi 31 août 2026 pour escroquerie présumée aux abords du Port autonome de Cotonou. Il aurait sollicité de l’argent auprès de chauffeurs de poids lourds en se présentant comme un intermédiaire auprès de policiers.

L’interpellation a été rapportée par la Police républicaine sur sa page Facebook. Selon les éléments communiqués, l’intéressé aurait fait croire à plusieurs conducteurs qu’il pouvait faciliter leur accès au port en échange d’une somme d’argent destinée, selon lui, à des agents de police.

Une fausse médiation auprès des chauffeurs

Les enquêteurs du Commissariat spécial du port autonome de Cotonou auraient été alertés après des plaintes de chauffeurs faisant état de demandes d’argent attribuées à des policiers. Les vérifications effectuées au niveau du commissariat n’auraient cependant pas permis d’établir que des agents étaient à l’origine de ces sollicitations.

La Police républicaine indique alors qu’un dispositif de surveillance a été mis en place. Le suspect aurait été repéré sur l’axe reliant le carrefour Caboma à la mosquée de Zongo, où il ciblait des conducteurs de camions confrontés aux difficultés de circulation.

D’après les informations publiées par la police, il se présentait comme une personne capable de faciliter le passage des camions vers le port sec. Il aurait également affirmé agir au nom de policiers et demandé une contribution financière en contrepartie de cette prétendue intervention.

La Police républicaine rappelle ainsi que les personnes qui sollicitent de l’argent en utilisant le nom ou la qualité de ses agents peuvent faire l’objet de poursuites, selon les éléments communiqués par l’institution.

Le suspect placé en garde à vue

L’homme a été interpellé alors que les policiers poursuivaient leurs vérifications. Il a ensuite été placé en garde à vue, selon la Police républicaine. Une procédure judiciaire a été engagée afin de déterminer les circonstances précises des faits et les éventuelles responsabilités.

À ce stade, les informations rendues publiques ne précisent ni le nombre de chauffeurs ayant versé de l’argent ni les montants concernés. Elles ne permettent pas non plus d’établir que des policiers auraient effectivement reçu des fonds.

Le trafic des poids lourds déjà encadré

Cette affaire intervient alors que la circulation des poids lourds fait l’objet d’un dispositif réglementaire dans le Grand Nokoué. Depuis le 1er janvier 2026, les véhicules de plus de 10 tonnes doivent emprunter des itinéraires définis et leur circulation est autorisée entre 23 heures et 6 heures sur les axes concernés. La Police républicaine est chargée du contrôle de cette réglementation. Le Port autonome de Cotonou a également mis en service le parking Zongo en mai 2026. Cette infrastructure destinée aux gros-porteurs doit contribuer à organiser le stationnement et la circulation des camions autour de la plateforme portuaire. L’enquête devra désormais établir l’étendue des agissements reprochés au suspect et déterminer s’il a agi seul ou avec d’éventuels complices.