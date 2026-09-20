Bénin : voici comment acheter son ticket de transport universitaire

Le ticket de transport universitaire peut désormais être acheté sans connexion Internet au Bénin. Les étudiants peuvent utiliser le code USSD *611# depuis un téléphone classique, tandis que les détenteurs de smartphones disposent de la plateforme nationale des services universitaires.

Cette nouvelle procédure intervient avant le démarrage annoncé du nouveau dispositif de transport universitaire, prévu à partir du 21 septembre 2026. Elle concerne actuellement les étudiants de l’Université d’Abomey-Calavi, de l’Université de Parakou, de l’Université Nationale d’Agriculture et de l’Université Nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques.

Deux possibilités pour acheter son ticket

Les étudiants équipés d’un smartphone peuvent accéder à la Plateforme nationale des services universitaires et ouvrir leur espace personnel. La connexion nécessite le NPI et, lors de la première utilisation, le numéro matricule sert de mot de passe par défaut. Une fois authentifié, l’usager sélectionne le service consacré au transport pour effectuer son achat.

Le paiement peut être effectué via BJ Pay, avec les réseaux MTN, Moov ou Celtiis, selon les informations disponibles sur la plateforme officielle. Le ticket est ensuite associé au compte de l’étudiant.

L’alternative concerne les étudiants qui ne disposent pas d’un smartphone ou d’une connexion Internet. Ils peuvent composer *611# depuis leur téléphone, puis choisir le service de transport universitaire. Le NPI est requis pour poursuivre la procédure et acheter le ticket. Le même canal permet aussi de consulter le solde ou de récupérer le code du ticket actif.

Le ticket fixé à 200 FCFA par trajet

Le tarif annoncé pour le transport universitaire est de 200 FCFA par trajet. La mesure doit entrer en application avec la mise en circulation du nouveau dispositif à compter du 21 septembre.

Le programme prévoit 63 bus répartis sur 28 lignes et desservant 12 villes, selon les informations publiées le 14 septembre. Cette organisation doit élargir la couverture du transport universitaire à plusieurs pôles d’enseignement supérieur.

Une validation nécessaire avant l’embarquement

L’achat du ticket ne constitue pas la dernière étape. Pour monter à bord, l’étudiant doit présenter son QR code à la borne de validation. Les usagers sans smartphone peuvent communiquer leur NPI à l’agent, puis saisir leur code PIN. Le code du ticket actif peut également être récupéré par *611# et communiqué à l’agent. Le dispositif fonctionne donc avec ou sans Internet. Cette double possibilité vise à permettre l’accès au service aux étudiants ne disposant pas d’un smartphone ou d’une connexion mobile. Le support dédié est joignable au 01 52 61 10 10, selon la plateforme nationale des services universitaires.