Bénin : voici les dates clés de l’année universitaire 2026-2027

La rentrée universitaire 2026-2027 est fixée au 14 septembre 2026 dans les universités publiques et les établissements privés d’enseignement supérieur du Bénin. Le calendrier a été arrêté par la note de service n°0538/MESRS/DC/SGM/DGES/R-UAC/UNEPES/AsEEQ/SA, signée par la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Sèdami Medegan Fagla. Le document prévoit une année académique organisée en deux semestres. Les activités s’achèveront le 30 juillet 2027, avant le début des vacances universitaires.

Les cours démarrent le 28 septembre

Selon la note de service, les deux premières semaines de l’année, du 14 au 25 septembre 2026, seront consacrées aux journées pédagogiques et aux activités préparatoires. Les enseignements commenceront ensuite le 28 septembre et se poursuivront jusqu’au 18 décembre 2026.

Les inscriptions et réinscriptions des étudiants sont prévues sur une période allant du 14 septembre 2026 au 15 janvier 2027. Les congés de Noël sont programmés du 21 décembre 2026 au 8 janvier 2027.

La phase de révision précédera les évaluations du premier semestre. Celles-ci se dérouleront du 18 janvier au 5 février 2027. La correction des copies, les délibérations et la proclamation des résultats interviendront avant la fin du semestre, fixée au 19 février 2027.

Le second semestre débutera le 22 février 2027. Les cours sont prévus jusqu’au 28 mai. Les semaines suivantes seront consacrées aux révisions, aux examens, aux sessions de rattrapage et aux opérations de délibération.

Une année académique jusqu’au 30 juillet 2027

La note de service fixe au 30 juillet 2027 la fin des activités universitaires. Les vacances débuteront après cette date et se poursuivront jusqu’au 11 septembre 2027 inclus.

Le calendrier prend aussi en compte plusieurs fêtes et jours fériés. Il prévoit la fête des Cultes et traditions du Bénin, la fête du Travail, l’Ascension et la Pentecôte. Les dates relatives au Ramadan, au Maouloud et à la Tabaski devront être précisées ultérieurement. Les recteurs des universités publiques et les responsables des établissements privés sont chargés de veiller à l’application du calendrier dans leurs structures respectives.

Des recommandations pour améliorer la rentrée

La publication de ce calendrier intervient après le séminaire national organisé les 20 et 21 juillet 2026 à Cotonou par le Conseil national de l’éducation. Cette rencontre avait réuni les acteurs du système éducatif autour de la préparation de la rentrée scolaire et universitaire.

À l’issue des travaux, quinze recommandations avaient été formulées pour améliorer la qualité de l’enseignement, de l’apprentissage et de l’évaluation. Les participants avaient insisté sur la nécessité de renforcer la planification, de fiabiliser les données sur les apprenants et d’améliorer le suivi des établissements. Le calendrier universitaire 2026-2027 doit ainsi servir de référence aux étudiants, aux enseignants et aux administrations pour organiser les inscriptions, les cours et les différentes sessions d’évaluation.