Bénin : près de 20 kg de chanvre saisis chez un suspect à Kétou

Quatre personnes ont été interpellées à Kétou dans une affaire présumée de trafic de produits psychotropes. L’opération, menée mercredi 23 septembre 2026 par les policiers du commissariat de l’arrondissement central, a conduit à la saisie de près de 20 kilogrammes d’un produit apparenté au chanvre indien, ainsi que de plusieurs autres éléments.

L’intervention s’est déroulée au quartier Obafèmi, dans l’arrondissement de Kétou centre. D’après les informations communiquées par la Police républicaine, les enquêteurs avaient recueilli des renseignements sur les activités d’un homme présenté comme un distributeur présumé de produits psychotropes.

Les policiers se sont rendus à son domicile vers 19 heures. Sur place, le suspect aurait tenté de se mettre à l’abri dans l’arrière-cour. Deux autres personnes se trouvaient avec lui. Selon la version de la police, elles étaient venues pour s’approvisionner.

Trois suspects cachés dans le plafond

L’intervention ne s’est pas arrêtée à cette tentative de dissimulation. Les trois hommes présents dans l’arrière-cour ont essayé de se cacher dans le plafond de la maison. Les policiers ont finalement réussi à les retrouver.

Une quatrième personne a également été interpellée au cours de l’opération. La perquisition effectuée dans le domicile a ensuite permis aux enquêteurs de découvrir plusieurs produits et équipements.

La police fait état d’environ 20 kilogrammes d’un produit apparenté au chanvre indien, dissimulés dans une chambre. Une quantité importante de comprimés communément appelés « Atinkinkouin » a également été retrouvée.

Les policiers ont par ailleurs saisi cinq balances, présentées comme du matériel utilisé pour la distribution des produits. Plusieurs litres d’un breuvage dont la nature reste à déterminer ont aussi été découverts.

La saisie comprend enfin de l’argent liquide : 5 188 625 francs CFA et 458 000 nairas. Les quatre personnes interpellées ont été placées en cellule, selon la Police républicaine. À ce stade, les éléments communiqués ne permettent pas d’établir les responsabilités individuelles des personnes arrêtées ni de préciser les suites judiciaires de la procédure.

Une nouvelle saisie après celle de septembre à Kétou

Cette intervention intervient quelques semaines après une autre opération menée dans le même quartier d’Obafèmi. Début septembre, une enquête ouverte à la suite d’un cambriolage avait conduit les policiers jusqu’à un lieu présenté comme un point de distribution de stupéfiants. Plus de 21 kilogrammes de chanvre indien avaient alors été saisis, ainsi que trois motocyclettes d’origine présentée comme douteuse.

La lutte contre les produits psychotropes s’est également poursuivie dans d’autres communes ces derniers jours. À Ouèdo, dans la commune d’Abomey-Calavi, une opération menée le 22 septembre a conduit à l’interpellation de quatre personnes et à la saisie de 300 boulettes de chanvre indien et de graines, pour un poids total annoncé de 470 grammes. Ces différentes opérations montrent que les interventions des forces de sécurité ciblent aussi bien les points de vente présumés que les domiciles utilisés pour conserver ou distribuer des produits stupéfiants. En juin, à Agla-Petit Château à Cotonou, deux personnes avaient notamment été interpellées lors d’une opération ayant permis la découverte de chanvre indien et de matériel de conditionnement.