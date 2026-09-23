Burkina Faso : ce que prévoit le mégacomplexe sportif à 25 milliards FCFA

Le Burkina Faso a lancé mardi 22 septembre 2026 à Ouagadougou les travaux de transformation du Centre omnisports d’entraînement des Étalons (COMET). L’État prévoit d’investir 25,211 milliards de FCFA hors taxes dans ce projet, dont la réalisation doit durer quinze mois.

La première pierre a été posée par le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. Le chantier, installé à Ouaga 2000 sur une superficie supérieure à huit hectares, doit profondément modifier les capacités du COMET. Le site accueillera à terme des logements pour les sélections nationales, des installations d’entraînement et plusieurs services consacrés au suivi des sportifs.

Plus de 350 chambres et suites pour les sélections

L’hébergement sera réparti entre deux immeubles de cinq niveaux. Les joueurs des équipes nationales A disposeront d’un bâtiment doté de 57 suites doubles. Un autre édifice offrira 300 chambres pour recevoir les sportifs appartenant aux autres catégories des sélections burkinabè.

La prise en charge médicale disposera de ses propres locaux dans un bâtiment de deux niveaux. Le programme prévoit aussi des lieux de restauration et des espaces pour la préparation physique. Des vestiaires et différentes salles destinées aux activités collectives figurent également dans le projet.

Une salle VAR doit être installée sur le site. Le gouvernement prévoit en outre les aménagements nécessaires à la circulation à l’intérieur du complexe ainsi que les réseaux liés au fonctionnement des nouvelles infrastructures.

Un bassin olympique, des terrains de football et du tennis

Le football occupera une place importante, mais ne sera pas la seule discipline concernée. Plusieurs surfaces de jeu doivent être aménagées, avec du gazon naturel et du synthétique. Les autorités annoncent également des terrains répondant aux critères d’homologation de la FIFA.

Le programme prévoit aussi des courts de tennis et un plateau permettant la pratique de plusieurs sports. Pour la natation, le COMET doit recevoir un bassin aux dimensions olympiques. D’autres bassins seront consacrés à la récupération des sportifs.

Le Premier ministre a demandé aux entreprises retenues de respecter les délais et les exigences techniques annoncées. « Dans 15 mois, nous serons là pour être sûrs que le chantier est mené à son terme », a déclaré Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo lors du lancement des travaux.

Le COMET remonte à la CAN 1998

La ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Annick Pikbougoum/Zingué Ouattara, a rappelé que le COMET avait été créé à l’occasion de la Coupe d’Afrique des nations 1998. Le Burkina Faso avait accueilli cette édition du 7 au 28 février, avec seize sélections engagées.

Les Étalons avaient alors réalisé leur meilleur parcours dans la compétition à cette époque en atteignant les demi-finales, avant de terminer à la quatrième place. Depuis cette CAN, le COMET est utilisé pour la préparation des sélections burkinabè.

Près de trois décennies après sa création, le centre doit donc connaître une transformation importante plutôt que laisser place à une infrastructure construite sur un autre site. À l’issue des quinze mois de travaux annoncés, les autorités prévoient d’y regrouper hébergement, entraînement, préparation physique et suivi médical des sportifs.