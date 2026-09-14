Burkina : la production d'or bondit de 39,6 % en juin

Le secteur aurifère industriel burkinabè affiche une nouvelle progression au premier semestre 2026, dans un contexte marqué par la volonté des autorités d’accroître la production minière et de renforcer les retombées économiques de l’exploitation de l’or.

Le mois de juin a marqué une nette accélération de l’activité aurifère industrielle au Burkina Faso. Les mines ont produit 4,477 tonnes d’or, contre 3,206 tonnes un an plus tôt, soit une progression de 39,6 % en douze mois. Ces chiffres figurent dans la note de conjoncture économique de juillet 2026 de la DGEP.

Cette évolution porte la production industrielle cumulée à 26,752 tonnes à fin juin, contre 24,243 tonnes sur la même période de 2025. La progression atteint ainsi 10,3 % sur un an.

Plus de la moitié de l’objectif annuel atteinte

La trajectoire enregistrée au premier semestre rapproche le pays de sa prévision annuelle. La DGEP avait révisé en mars l’objectif de production industrielle pour 2026 à 52,938 tonnes. Au terme du mois de juin, le Burkina Faso en avait déjà réalisé 50,5 %, contre 47,1 % un an auparavant.

Cette évolution traduit une cadence plus soutenue qu’en 2025 sur la première moitié de l’année. Elle ne signifie toutefois pas que l’objectif annuel est acquis, puisque les performances du second semestre détermineront le niveau final de production.

La progression intervient aussi dans un contexte où l’État burkinabè cherche à renforcer son contrôle sur les actifs miniers et leur contribution à l’économie nationale.

Le secteur minier pèse lourd dans l’économie

Les données communiquées à l’Assemblée législative du peuple en juin permettent de mesurer le poids de cette activité. Selon l’institution parlementaire, le secteur minier représentait 14,8 % du produit intérieur brut en 2023 et avait généré cette année-là 762,7 milliards de FCFA de revenus pour l’État.

Cette importance économique explique les efforts engagés autour de plusieurs exploitations. Le 30 juin 2026, les députés ont approuvé un accord de prêt destiné à renforcer les capacités des mines de Boungou et de Wahgnion, reprises par l’État et placées sous la responsabilité de la Société de participation minière du Burkina Faso (SOPAMIB).

Le financement doit permettre l’acquisition d’équipements d’exploitation et la réalisation d’une ligne électrique de 225 kV vers Wahgnion. Le projet doit aussi réduire la dépendance à la location de matériel, qui coûte actuellement plus de 3 milliards de FCFA par mois à cette mine, selon les informations présentées à l’Assemblée.

La hausse observée en juin intervient ainsi alors que le Burkina Faso poursuit simultanément l’augmentation de sa production industrielle et le renforcement de la maîtrise nationale de ses ressources minières.