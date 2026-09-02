«Ça ne m'a pas plu»: Trump s'en prend à Meghan Markle et au prince Harry

Le départ du prince Harry et de Meghan Markle des États-Unis réjouit Donald Trump. Le président américain a livré cette position mercredi 2 septembre à la Maison Blanche, alors que le couple s’est installé au Royaume-Uni après plusieurs années passées en Californie.

Trump critique le comportement du couple

Interrogé sur le retour du fils cadet du roi Charles III et de son épouse, Donald Trump a estimé que leur attitude envers la famille royale britannique avait été déplacée. « Je pense qu’ils ont été très irrespectueux envers la famille royale. Ça ne m’a pas plu », a déclaré le président américain devant les journalistes.

Selon Donald Trump, ses relations avec la famille royale sont d’une autre nature. Il a rappelé ses liens avec la défunte reine Elizabeth II et avec le roi Charles III. « J’avais une très bonne relation avec la reine. Vraiment très bonne », a-t-il affirmé, avant de faire état de ses bonnes relations avec l’actuel souverain britannique.

Le président américain est allé jusqu’à expliquer qu’il aurait agi différemment s’il avait été membre de la famille royale. Selon lui, il n’aurait pas accepté le retour de Harry et Meghan.

Harry et Meghan restent très connus au Royaume-Uni

Le retour du couple intervient alors que leur notoriété demeure particulièrement élevée au Royaume-Uni. Selon les données publiées par YouGov en juillet 2026, 98 % des Britanniques déclarent connaître le prince Harry, tandis que 97 % connaissent Meghan Markle.

Cette forte notoriété ne signifie toutefois pas que leur image est largement positive. D’après le même baromètre, Harry recueille 33 % d’opinions favorables contre 58 % défavorables. Meghan obtient 22 % d’opinions favorables, contre 65 % défavorables.

Le couple conserve donc une forte présence médiatique au Royaume-Uni, malgré les tensions qui l’opposent depuis plusieurs années à une partie de la famille royale.

Un retour après six ans aux États-Unis

Harry et Meghan avaient quitté le Royaume-Uni en 2020 et renoncé à leurs fonctions royales officielles. Ils s’étaient ensuite installés en Californie avec leurs enfants, Archie et Lilibet.

Leur retour au Royaume-Uni intervient dans un contexte particulier pour la monarchie britannique. Le couple devrait y résider pour une durée indéterminée, alors qu’il reste très suivi par les médias britanniques et internationaux.

La relation entre Harry, Meghan et la famille royale demeure marquée par plusieurs années de tensions publiques. Les déclarations du prince Harry et de son épouse depuis leur départ avaient régulièrement suscité des réactions au Royaume-Uni.

La sortie de Donald Trump ajoute désormais une nouvelle dimension à cette histoire, alors que le couple retrouve durablement le pays où sa notoriété s’est construite.