Canal+ Bénin : sport, divertissement et nouvelles offres pour la rentrée

Canal+ Bénin a dévoilé, mercredi 2 septembre à Cotonou, les grandes lignes de sa rentrée 2026-2027. Au programme : plus de 40 compétitions sportives, une programmation renouvelée et de nouvelles offres commerciales. Le groupe annonce également l’acquisition, à partir de 2027, de l’intégralité des Coupes d’Europe masculines de clubs de l’Uefa en Afrique subsaharienne.

C’est dans les locaux de l’agence Canal+ de Saint-Michel que l’opérateur audiovisuel a convié la presse pour présenter sa nouvelle programmation. Cette rentrée entend répondre aux attentes des abonnés à travers une offre mêlant sport, fictions, divertissement et contenus africains, avec plusieurs mesures destinées à faciliter l’accès aux programmes.

Le sport occupe une place importante dans cette nouvelle saison. Selon Moumine Wologan, responsable de la communication de Canal+ Bénin, plus de 40 compétitions sportives sont accessibles au cours de la saison 2026-2027. Elles sont réparties sur les cinq chaînes dédiées du groupe, de Canal+ Sport 1 à Canal+ Sport 5.

Chacune de ces chaînes propose des rendez-vous et des compétitions spécifiques

L’annonce majeure concerne la saison 2027-2028. Canal+ a obtenu les droits exclusifs, en toutes langues, des trois principales compétitions européennes masculines de clubs en Afrique subsaharienne. À partir de mi-2027 et pour quatre saisons, le groupe diffusera ainsi en exclusivité l’Uefa Champions League, l’Uefa Europa League et l’Uefa Conference League dans plus de 40 pays d’Afrique subsaharienne.

Cette acquisition doit permettre aux abonnés de retrouver l’intégralité de ces compétitions sur les chaînes Canal+, notamment en français.





Fictions et divertissement renouvellent la grille



La rentrée ne se limite pas au football. Canal+ mise également sur les créations originales, les séries africaines et les programmes de divertissement. Parmi les nouveautés figure Clash, nouvelle création originale Canal+ qui plonge dans l’univers musical du coupé-décalé. La série suit Dj Shogun et Dj Diamantino, deux meilleurs amis qui tentent de s’imposer ensemble sur la scène musicale.



Les abonnés pourront également découvrir Apollo Has Fallen, nouveau chapitre de la saga d’action après Olympus Has Fallen, London Has Fallen, Angel Has Fallen et Paris Has Fallen. La programmation comprend aussi Vie Vip, une émission de téléréalité consacrée au quotidien et à l’univers de personnalités de la télévision et des réseaux sociaux.



Les chaînes A+ Bénin, Novelas Tv et Nollywood Tv viennent compléter cette programmation avec de nouvelles séries et productions. Pour Estella Masso, responsable secteur Cotonou de Canal+ Bénin, cette diversité doit permettre de répondre aux goûts des différents membres des familles. « Avec cette rentrée, Canal+ confirme ainsi sa volonté de proposer une offre toujours plus riche et diversifiée, capable de répondre aux envies de toute la famille : du sport, des séries, du divertissement, des contenus africains et des offres accessibles », a-t-elle déclaré.

Des offres commerciales pour accompagner la rentrée



Pour faciliter l’accès à ses programmes, Canal+ Bénin propose également plusieurs avantages commerciaux. Le décodeur Hd est désormais accessible à 5 000 Fcfa dès la formule Access, avec l’installation offerte. La parabole est proposée à 1 000 Fcfa. Par ailleurs, les abonnés qui renouvellent leur dernière formule bénéficient de 30 jours de chaînes bonus offertes. Autre changement annoncé : les chaînes anglophones, auparavant accessibles à partir de la formule Evasion, sont désormais disponibles dès la formule Access.

Pour les nouveaux clients, le coût d’accès annoncé est de 11 000 Fcfa, comprenant notamment le décodeur et la parabole. « Pour ceux qui ne sont pas encore clients, ils ont la possibilité, à travers juste un petit investissement de 11 000 francs Cfa, de pouvoir s’asseoir à la table et profiter de tous ces beaux programmes », a déclaré Alioune Cissé, directeur des ventes de Canal+.

Canal+ mise aussi sur les talents béninois



Au-delà de la télévision et du divertissement, Canal+ Bénin a rappelé son engagement dans le développement de l’industrie audiovisuelle nationale. Le groupe affirme investir dans l’éducation, la formation et la promotion du cinéma et de l’audiovisuel béninois. Parmi les initiatives citées figurent les Cine 229 Awards, soutenus depuis plus de dix ans par Canal+, ainsi que les formations de Canal+ University.

Selon la marque, ces programmes ont permis à de nombreux jeunes Béninois de renforcer leurs compétences et de bénéficier d’opportunités professionnelles au Bénin et à l’international.

Actrice, réalisatrice béninoise et promotrice de Ciné 229 Awards, Kismath Baguiri a témoigné du soutien de Canal+ pour le developpement de l’audiovisuel au Benin. Cet accompagnement s’inscrit dans la volonté du groupe de contribuer au développement d’une industrie audiovisuelle africaine davantage structurée et compétitive.

Plus de 30 ans de présence au Bénin



Canal+ est présent au Bénin depuis 1991, d’abord à travers sa société partenaire Eit. Le 1er mars 2015, cette dernière a été rachetée par Canal+ Bénin, qui est alors devenue la neuvième filiale de Canal+ Afrique. L’opérateur dispose aujourd’hui de 12 Canal+ Stores et de 1 200 points de vente répartis sur le territoire national.



À travers cette rentrée, Canal+ Bénin entend conjuguer renforcement de son offre sportive, renouvellement de ses programmes de divertissement et soutien à l’écosystème audiovisuel local, tout en proposant de nouvelles conditions d’accès à ses services.