Diomandé rend hommage à Abidjan et à Mbappé dans une interview

Yan Diomandé a rendu hommage à sa ville natale et à son coéquipier Kylian Mbappé dans un entretien accordé au quotidien espagnol Marca, publié le 2 septembre 2026. L’ailier ivoirien du Real Madrid y explique comment ses racines et l’exemple de l’attaquant français structurent son quotidien depuis son arrivée dans la capitale espagnole.

Abidjan, un ancrage revendiqué

Le joueur de 19 ans a d’abord insisté sur le lien qu’il maintient avec sa ville natale, Abidjan, malgré la distance. « J’aime passer du temps avec ma famille et mes amis, écouter de la musique et appeler mes proches à Abidjan. Garder ce lien avec mes racines me permet de rester concentré », a-t-il confié au journal madrilène.

Diomandé y a grandi en jouant sur des terrains improvisés, sans chaussures adaptées ni surface convenable, uniquement par passion du jeu. Il présente cette éducation comme le socle de sa discipline actuelle, plus que comme un simple souvenir d’enfance.

Mbappé, une référence quotidienne

L’international ivoirien a ensuite consacré une large partie de l’entretien à l’impact de Mbappé sur sa progression depuis son arrivée au sein de l’effectif madrilène. Il explique observer les déplacements du Français et sa manière de se préparer chaque jour, une routine qui, selon lui, l’oblige à élever constamment son propre niveau à l’entraînement.

Cette proximité avec Mbappé reflète la continuité de son parcours : passé par RB Leipzig la saison précédente, Diomandé y avait déjà appris, dit-il, à rivaliser semaine après semaine au plus haut niveau avant de rejoindre le Real Madrid cet été pour un montant avoisinant les 125 millions d’euros. Cette signature avait fait de lui la recrue la plus onéreuse de l’histoire du club, dépassant le précédent record détenu depuis 2023 par Jude Bellingham, arrivé pour environ 103 millions d’euros.

Diomandé conclut en évoquant les sacrifices consentis avec sa famille pour atteindre ce niveau, rappelant que son titre de meilleur jeune joueur du championnat allemand, obtenu lors de sa première saison complète à Leipzig, en constitue selon lui la meilleure preuve. Diomandé devra confirmer ces ambitions dès les prochaines journées de Liga, où il est attendu pour convertir cette adaptation en temps de jeu plus conséquent.