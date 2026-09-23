À New York, Diomaye Faye et Macron réaffirment leur attachement à la Charte de l’ONU

Bassirou Diomaye Faye et Emmanuel Macron ont évoqué mardi à New York les questions de paix et de sécurité internationales, ainsi que les relations entre le Sénégal et la France. Les deux présidents ont également réaffirmé leur attachement au respect de la Charte des Nations unies et au règlement pacifique des différends, selon la présidence sénégalaise.

Cette rencontre intervient dans le cadre de l’Assemblée générale des Nations unies, alors que les dirigeants abordent plusieurs dossiers internationaux. Les deux chefs d’État ont aussi discuté de l’élection du prochain secrétaire général de l’ONU et des perspectives d’approfondissement du partenariat entre Dakar et Paris.

Une Charte adoptée après la Seconde Guerre mondiale

La Charte des Nations unies constitue le texte fondateur de l’ONU. Elle a été signée le 26 juin 1945 à San Francisco, quelques semaines avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, puis est entrée en vigueur le 24 octobre 1945. Son adoption répondait à la volonté des États signataires de mettre en place un cadre international destiné à préserver la paix et à favoriser la coopération entre les nations. Le texte définit les objectifs de l’Organisation, les principes applicables à ses membres et les compétences de ses principaux organes. La Charte compte 111 articles répartis en 19 chapitres. Elle constitue depuis 1945 la base juridique du fonctionnement de l’ONU et des relations entre ses États membres.

Le règlement pacifique des différends parmi les principes

Le texte fixe plusieurs principes fondamentaux. L’article 2 consacre en particulier l’égalité souveraine des États et prévoit que les différends internationaux doivent être réglés par des moyens pacifiques. La Charte encadre également le recours à la force. Elle demande aux États de s’abstenir de recourir à la menace ou à la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre État. Le texte prévoit toutefois certaines situations spécifiques, dont le droit de légitime défense consacré par l’article 51 en cas d’attaque armée. La référence faite par Faye et Macron à ces principes intervient donc dans un cadre diplomatique où les questions de paix et de sécurité internationales occupent une place importante.

Le partenariat Sénégal-France également évoqué

La rencontre entre les deux présidents ne portait pas uniquement sur les questions internationales. Selon la présidence sénégalaise, Dakar et Paris ont aussi passé en revue leur partenariat et discuté de ses perspectives d’approfondissement. L’élection du prochain secrétaire général des Nations unies figurait également parmi les sujets abordés. Le futur titulaire doit succéder à António Guterres, dont le mandat prend fin le 31 décembre 2026. À New York, les échanges entre les deux dirigeants ont ainsi porté à la fois sur leurs relations bilatérales et sur plusieurs enjeux liés au fonctionnement et aux principes de l’Organisation des Nations unies.