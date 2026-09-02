Drone à Leipzig: la Russie répond aux accusations et menace de riposter

La tension monte entre l’Allemagne et la Russie après la découverte d’un drone chargé d’explosifs à l’aéroport de Leipzig/Halle, le 4 août. Berlin a officiellement attribué mardi 1er septembre la responsabilité de cette tentative d’attaque à Moscou, à la suite des conclusions de ses services de sécurité. Le ministre allemand de l’Intérieur Alexander Dobrindt a présenté ces éléments lors d’une conférence de presse avec son homologue des Affaires étrangères, Johann Wadephul. La Russie rejette ces accusations et Vladimir Poutine a dénoncé une décision allemande qu’il juge infondée affirmant par la suite que Moscou se réservait le droit de riposter.
L’engin avait été retrouvé dans une zone sécurisée de l’aéroport, à proximité de plusieurs avions-cargos ukrainiens. Les autorités allemandes affirment avoir identifié sur place une configuration de drone, des explosifs et un système de mise à feu dont les caractéristiques seraient comparables à celles observées lors d’autres opérations attribuées à la Russie. Berlin considère désormais cet épisode comme une attaque hybride visant une infrastructure stratégique.
La Russie, accusée de terrorisme par Berlin
En effet, environ 4 semaines après les faits, la Russie a été directement pointée du doigt, accusée de mener des actions terroristes sur le sol européen. Suite à ces accusations, l’Allemagne a annoncé plusieurs mesures contre la Russie. Berlin prévoit notamment la fermeture du consulat russe de Bonn ainsi que du « Russische Haus » à Berlin. Moscou conteste cette lecture et affirme que les accusations allemandes ne reposent sur aucun fondement. Le gouvernement allemand souhaite également renforcer certaines mesures visant les ressortissants russes.
Moscou répond à Berlin
La Russie a de son côté annoncé qu’elle répondrait aux mesures prises par Berlin. L’ambassade russe en Allemagne a dénoncé des accusations jugées infondées et averti que les sanctions ne resteraient pas sans conséquences. Vladimir Poutine a lui aussi critiqué la réaction allemande même s’il n’a pas directemtn menacé ni Berlin ni l’Union européenne. Il n’est toutefois pas à exclure que Moscou annonce des mesures sur la base du principe de réciprocité.
L’Allemagne, soutenue par Paris et l’UE
Suite à cette annonce, les États membres de l’Union européenne ont confirmé discuter de nouvelles mesures qui pourraient être prises à l’encontre de Moscou. Kaja Kallas a par exemple indiqué que les travaux portaient notamment sur des sanctions visant environ 1 600 personnes et entreprises liées au complexe militaro-industriel russe. De son côté, la France par la voix de Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires Étrangères, a affirmé soutenir ces échanges, ajoutant vouloir cibler davantage la flotte fantôme utilisée par la Russie pour transporter certaines marchandises et ressources énergétiques.
7 réflexions au sujet de “Drone à Leipzig: la Russie répond aux accusations et menace de riposter”
on connait les methodes des popovs mo pere qui avait rejoint de gaulle et etait reste en occupation a berlin 7 ans car il parlait allemand ne parlait pas de communisme mais de nazisme rouge tonton adolf a dure 15 ans le communisme est tjs la russie chine coree du nord et poutine est un avatar du kgb
On est en 2026, mon tout petit, c’est fini les rouges, ils sont blanc, bleu ,rouge maintenant.
Il est temps que les boches virent ce tocard de Merz avant que ce bouffon ne dérape réellement. Des élections ce mois-ci dans les Lander de l’Est me semble-t-il. Ca va être une boucherie
au moins elles seront libre en Allemagne, ce n’est pas le cas de chez votre copain Poutine !!!
Elections libres ? Tu parles du coup d’état de 2017 en France ? Fillon évincé pour deux costards reçus 10 ans plus tôt !
C’est ça pour toi toi des « élections libres », mon tout petit évadé du bocal ?
Moi j’appelle ça un coup d’état. Chacun ses valeurs, moi j’ai épousé celles de de Gaulle, grand ami de la Russie … petite b!te, petite cervelle, petit con
« Berlin a officiellement attribué mardi 1er septembre la responsabilité de cette tentative d’attaque à Moscou »
Le mot qui manque dans cette phrase est « PREUVE » ! Où est-il ?
Merz est un petit-fils de n@zi revanchard et demeuré …
Revanchard, peut-être mais son grand-père faisait partie d’une armée de 2 millions d’hommes. C’est pas avec les 530 volontaires recrutés avec son son nouveau programme de service militaire basé sur le volontariat que Merz va empêcher Poutine de dormir
C’est rien de le dire 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂