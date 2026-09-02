Drone à Leipzig: la Russie répond aux accusations et menace de riposter

La tension monte entre l’Allemagne et la Russie après la découverte d’un drone chargé d’explosifs à l’aéroport de Leipzig/Halle, le 4 août. Berlin a officiellement attribué mardi 1er septembre la responsabilité de cette tentative d’attaque à Moscou, à la suite des conclusions de ses services de sécurité. Le ministre allemand de l’Intérieur Alexander Dobrindt a présenté ces éléments lors d’une conférence de presse avec son homologue des Affaires étrangères, Johann Wadephul. La Russie rejette ces accusations et Vladimir Poutine a dénoncé une décision allemande qu’il juge infondée affirmant par la suite que Moscou se réservait le droit de riposter.

L’engin avait été retrouvé dans une zone sécurisée de l’aéroport, à proximité de plusieurs avions-cargos ukrainiens. Les autorités allemandes affirment avoir identifié sur place une configuration de drone, des explosifs et un système de mise à feu dont les caractéristiques seraient comparables à celles observées lors d’autres opérations attribuées à la Russie. Berlin considère désormais cet épisode comme une attaque hybride visant une infrastructure stratégique.

La Russie, accusée de terrorisme par Berlin

En effet, environ 4 semaines après les faits, la Russie a été directement pointée du doigt, accusée de mener des actions terroristes sur le sol européen. Suite à ces accusations, l’Allemagne a annoncé plusieurs mesures contre la Russie. Berlin prévoit notamment la fermeture du consulat russe de Bonn ainsi que du « Russische Haus » à Berlin. Moscou conteste cette lecture et affirme que les accusations allemandes ne reposent sur aucun fondement. Le gouvernement allemand souhaite également renforcer certaines mesures visant les ressortissants russes.

Moscou répond à Berlin

La Russie a de son côté annoncé qu’elle répondrait aux mesures prises par Berlin. L’ambassade russe en Allemagne a dénoncé des accusations jugées infondées et averti que les sanctions ne resteraient pas sans conséquences. Vladimir Poutine a lui aussi critiqué la réaction allemande même s’il n’a pas directemtn menacé ni Berlin ni l’Union européenne. Il n’est toutefois pas à exclure que Moscou annonce des mesures sur la base du principe de réciprocité.

L’Allemagne, soutenue par Paris et l’UE

Suite à cette annonce, les États membres de l’Union européenne ont confirmé discuter de nouvelles mesures qui pourraient être prises à l’encontre de Moscou. Kaja Kallas a par exemple indiqué que les travaux portaient notamment sur des sanctions visant environ 1 600 personnes et entreprises liées au complexe militaro-industriel russe. De son côté, la France par la voix de Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires Étrangères, a affirmé soutenir ces échanges, ajoutant vouloir cibler davantage la flotte fantôme utilisée par la Russie pour transporter certaines marchandises et ressources énergétiques.

