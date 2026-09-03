Électricité au Bénin : 12 localités rurales du Couffo, du Mono et du Zou bientôt desservies

Douze localités rurales du Bénin vont être raccordées à l’électricité grâce à des installations hors-réseau. La décision a été validée lors du conseil des ministres du mercredi 2 septembre 2026, avec la signature de conventions de concession pour l’électrification de ces zones non reliées au réseau interconnecté.

Les localités concernées se répartissent dans trois départements. Dans le Couffo, il s’agit d’Ahogbèya (commune de Klouékanmè), Godohou (Aplahoué) et Tchito (Lalo). Le département du Mono compte deux sites, Gbakpodji (Bopa) et Avloh centre (Grand-Popo). Le Zou regroupe le plus grand nombre de localités retenues : Ahokanmey, Gobaix et Setto dans la commune de Djidja, Akouessa à Abomey, ainsi qu’Avlamè, Koussoukpa et Kpokissa à Zogbodomey.

Un dispositif hors-réseau pour désenclaver les ménages ruraux

Ces installations viseront les foyers qui restent aujourd’hui coupés de toute connexion électrique. Selon les termes retenus par le gouvernement, les infrastructures à construire devraient renforcer l’accès à l’électricité dans ces localités rurales non raccordées et contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations, en favorisant le développement d’activités génératrices de revenus pour les ménages agricoles et artisanaux.

Ce choix du hors-réseau s’explique par la dispersion géographique de certains hameaux, trop éloignés des lignes existantes pour justifier une extension classique du réseau interconnecté. Selon les statistiques nationales citées dans la fiche du projet PEDER, financé par l’Union européenne et l’Agence française de développement, le taux d’accès à l’électricité en zone rurale béninoise s’établissait à 10,4 % en 2020, contre 64,9 % en milieu urbain, un écart que plusieurs chantiers en cours cherchent à combler.

Des chantiers d’électrification déjà engagés à l’échelle nationale

Cette annonce vient s’ajouter à un ensemble de projets déjà lancés sur tout le territoire. Le Programme d’actions pour l’électrification des localités rurales du Bénin (PAELRB) couvre l’ensemble du pays hors Littoral, avec un budget estimé à 71 milliards de francs CFA et un objectif d’achèvement fixé à 2026. Le Programme d’augmentation de l’accès à l’électricité (P2AE), doté de 110 milliards de francs CFA, cible pour sa part la densification des réseaux dans 1 100 localités.

À plus grande échelle, la phase II du Projet d’électrification rurale (PERU II), financée par la Banque africaine de développement, doit raccorder 420 nouvelles localités entre 2025 et 2030 dans sept départements. Un Programme d’extensions et de densification électrique des réseaux (PEDER), soutenu par l’Union européenne et l’Agence française de développement, concentre lui aussi ses interventions sur sept départements dont l’Atlantique, le Zou et le Plateau.

Les concessions hors-réseau signées pour les douze localités du Couffo, du Mono et du Zou s’ajoutent donc à un chantier énergétique déjà dense, à un moment où le gouvernement affiche l’objectif d’une électrification universelle du pays d’ici 2030.