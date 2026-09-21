Malgré sa fortune colossale, Elon Musk a choisi de vivre dans une caravane Airstream à Memphis

Dans une récente intervention à distance au All-In Summit, un événement consacré aux technologies et à l’économie, survenue le 20 septembre, Elon Musk a affirmé vivre dans une caravane Airstream à Memphis, aux États-Unis. Il a notamment assuré y avoir établi sa base pendant la construction d’un nouveau centre de données. Une situation surprenante au regard de sa fortune, qui a récemment approché le seuil des 1 000 milliards de dollars, ce qui aurait été une grande première.

L’installation se trouverait à proximité du méga-datacenter développé à Memphis pour les activités de xAI. Elon Musk supervise notamment la construction du site destiné à accueillir Colossus, le supercalculateur utilisé par son entreprise spécialisée dans l’IA. Son choix de dormir directement à proximité du chantier rappelle une habitude déjà observée chez lui. Le dirigeant a par le passé passé des nuits dans certaines de ses usines et sur des sites appartenant à ses entreprises, notamment pendant des périodes de forte activité.

Une caravane loin du premier prix

Attention toutefois. On ne parle pas d’une caravane de faible facture. Ce modèle est haut de gamme, la marque Airstream étant connue pour proposer des modèles assez luxueux, pouvant dépasser les 230 000 euros pour certains ! Les caravanes proposées contiennent tout ce qu’il faut pour une vie pleine et tranquille avec une cuisine, une salle de bain, plusieurs espaces de couchage…

Cette annonce n’a rien de surprenant, même si la fortune de Musk pousserait à envisager autre chose. En effet, il a plusieurs fois évoqué sa vie simple. On se souvient qu’il a notamment assuré vivre dans une maison préfabriquée, au Texas, dont la valeur ne dépasse pas les 50 000 euros.

Quelle est la réalité ?

Plusieurs fois, en outre, il a expliqué ne disposer d’aucun patrimoine immobilier. Quelques études tendent toutefois à démontrer l’inverse. Selon certains médias, il détiendrait un patrimoine immobilier d’une valeur de 32 millions d’euros au Texas. Difficile d’y voir clair donc, entre ses affirmations et la réalité. Sur plusieurs sujets d’ailleurs Musk semble prendre un malin plaisir à brouiller les pistes. C’est le cas sur sa vie personnelle mais aussi professionnelle avec plusieurs affirmations souvent contredites, notamment sur l’intelligence artificielle ou les voitures autonomes.