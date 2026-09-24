Real Madrid : après les révélations sur Mourinho et Pérez, une autre version émerge en Espagne

Le supposé premier désaccord entre José Mourinho et Florentino Pérez au Real Madrid est contesté ce jeudi 24 septembre par des sources internes citées par Madrid-Barcelona. Le média espagnol affirme avoir interrogé des personnes liées au club après la publication d’informations faisant état de tensions entre l’entraîneur portugais et son président.

Selon Madrid-Barcelona, ces interlocuteurs rejettent aussi l’idée d’un affaiblissement de Pérez à la tête du Real. Leur réponse est catégorique : « Rien n’est vrai. » Cette version doit toutefois être considérée avec prudence : le club n’a pas publié de communiqué officiel sur cette affaire et l’identité des sources citées n’est pas précisée.

Mundo Deportivo rapporte un premier désaccord

À l’origine de cette affaire, Mundo Deportivo décrit des interrogations au sein du Real Madrid après les derniers résultats de l’équipe. Le quotidien catalan affirme que certaines personnes au club évoqueraient déjà une première divergence entre Pérez et Mourinho. Aucun détail n’est donné sur la nature du désaccord ni sur le moment où il se serait produit.

Le journal avance également que la situation du président susciterait des discussions en interne, quelques mois seulement après sa réélection. Des doutes existeraient sur sa volonté d’aller jusqu’au terme de son mandat, prévu en 2030.

La question de l’après-Pérez serait aussi discutée par certains responsables, selon le quotidien. Le nom d’Enrique Riquelme, son adversaire lors de la dernière élection, apparaît dans cette hypothèse. Mundo Deportivo estime qu’une éventuelle succession devrait tenir compte des conditions imposées par les statuts du club pour accéder à la présidence.

Madrid-Barcelona livre une version totalement différente. Selon les sources qu’il dit avoir consultées, aucun conflit n’opposerait actuellement Mourinho et Pérez et les affirmations concernant une éventuelle lassitude du président ne correspondraient pas à la situation interne du club.

Les résultats sportifs alimentent les interrogations

Les informations de Mundo Deportivo interviennent après une période moins favorable sur le terrain. Le Real a perdu deux de ses quatre dernières rencontres de championnat et accuse désormais six points de retard sur le FC Barcelone. Le prochain Clasico est attendu dans environ un mois.

Cette série explique une partie des interrogations entourant l’équipe de Mourinho, sans permettre d’établir l’existence d’un conflit entre l’entraîneur et sa direction. Les deux médias espagnols proposent à ce stade des récits opposés sur ce qui se passe en interne.

Pérez vient d’obtenir 65 % des voix

La situation institutionnelle intervient seulement quelques mois après une élection disputée. Le 7 juin 2026, Pérez a conservé la présidence avec 65 % des suffrages, contre 35 % pour Riquelme. Selon les résultats officiels du club, sa liste a recueilli 21 741 voix, contre 11 814 pour son adversaire.

Le scrutin avait une particularité : deux candidatures avaient été officiellement validées, celle de Pérez et celle de Riquelme. Le président dispose donc d’un mandat récent obtenu directement auprès des socios. Les informations faisant état d’un désaccord avec Mourinho et celles concernant son éventuel départ restent, pour l’heure, non confirmées officiellement.