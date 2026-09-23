Michael Olise au Real Madrid : après Mbappé et Tchouaméni, un nouvel indice intrigue le Bayern

Michael Olise envisagerait de plus en plus sérieusement un avenir au Real Madrid, selon de nouvelles informations publiées mardi 22 septembre en Espagne. Le Bayern Munich aurait même entendu parler de recherches immobilières effectuées dans la capitale espagnole, une information qui n’a été confirmée ni par le joueur ni par les deux clubs.

Selon El Nacional, une récente discussion autour de l’avenir du Français aurait renforcé les doutes de certains responsables munichois. Le média catalan prête désormais au joueur une préférence pour un départ vers le club madrilène et rapporte que certaines personnes au Bayern pensent qu’il pourrait déjà examiner des possibilités de logement à Madrid. Aucun accord ou négociation entre les deux clubs n’a été annoncé.

Mbappé et Tchouaméni avaient déjà été interrogés

Les interrogations autour de l’avenir d’Olise ne sont pas nouvelles. En juillet, L’Équipe rapportait que l’attaquant souhaitait rejoindre le Real Madrid et avait cherché à obtenir des renseignements auprès de plusieurs partenaires de l’équipe de France.

Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni, qui évoluent au Real, figuraient parmi les joueurs auprès desquels Olise se serait renseigné sur la vie dans le club espagnol. Selon L’Équipe, Dayot Upamecano, son partenaire au Bayern et chez les Bleus, tentait au contraire de le convaincre de poursuivre sa carrière à Munich.

Interrogé cette semaine par Bild, Mbappé a refusé de conseiller publiquement à son compatriote de quitter le Bayern. « Ce serait irrespectueux de conseiller à un joueur de partir », a expliqué l’attaquant français en évoquant la situation d’Olise.

Le Real Madrid avait démenti tout contact

Le club espagnol avait déjà pris officiellement position sur ce dossier. Le 20 juin, le Real Madrid avait publié un communiqué après la multiplication des informations faisant état de son intérêt pour l’international français. La direction madrilène assurait alors n’avoir eu « aucun contact, direct ou indirect » avec Olise, ses représentants ou son entourage. Elle précisait également qu’une éventuelle démarche concernant un joueur sous contrat avec le Bayern passerait d’abord par le club allemand.

Les informations concernant un possible transfert ont continué à circuler pendant l’été. Le 17 juillet, L’Équipe estimait que le Real devrait proposer entre 200 et 250 millions d’euros pour espérer convaincre le Bayern. Cette fourchette n’a pas été présentée comme un prix officiellement fixé par le club allemand.

Olise reste sous contrat jusqu’en 2029

Olise est lié au Bayern jusqu’au 30 juin 2029. Arrivé de Crystal Palace en juillet 2024, l’international français a progressivement occupé une place importante dans le secteur offensif du club allemand. Lors de la saison 2025-2026 de Bundesliga, il a inscrit 15 buts et délivré 19 passes décisives en 32 rencontres, selon les statistiques du championnat allemand. Il a également été désigné joueur de la saison 2025-2026 par les supporters du Bayern avec 51,4 % des suffrages, devant Harry Kane, crédité de 32 %.

Son début d’exercice 2026-2027 a prolongé cette série de performances. Le 18 septembre, Olise a inscrit un triplé lors de la victoire 7-0 du Bayern face à l’Union Berlin en Bundesliga. À ce jour, le Bayern et le Real Madrid n’ont annoncé aucune négociation concernant son transfert. La recherche supposée d’un logement à Madrid reste une information attribuée à El Nacional et ne constitue donc pas, à ce stade, un fait établi.