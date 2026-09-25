Forbes : 25 banques africaines dans le Top 500 mondial en 2026, l'Égypte et le Kenya en tête

Vingt-cinq établissements bancaires africains, répartis dans 13 pays, figurent dans le nouveau classement mondial des banques les plus performantes publié par Forbes le 9 septembre. Ce palmarès, élaboré avec le cabinet Statista, évalue 500 établissements dans 89 pays selon des critères financiers objectifs — rentabilité, croissance des revenus, résilience du capital et qualité des actifs — plutôt que sur des enquêtes de satisfaction client. Cette percée africaine reflète un secteur bancaire continental jugé globalement résilient en 2026 par les agences de notation, même si les trajectoires nationales restent de plus en plus contrastées d’un pays à l’autre.

Pour intégrer ce classement, les banques devaient gérer un minimum de 3 milliards de dollars d’actifs et publier trois années consécutives de données financières auditées. Les 500 établissements retenus ont ensuite été répartis en six catégories selon la taille de leur bilan, allant des géants mondiaux pesant plus de 500 milliards de dollars aux petites structures situées entre 3 et 10 milliards. Il s’agit du premier classement de ce type conçu par Forbes sur la base de données financières brutes ; ses précédents palmarès bancaires reposaient jusque-là sur des sondages auprès de la clientèle.

L’Égypte et le Kenya en tête du contingent africain

L’Égypte et le Kenya arrivent en tête avec quatre banques chacun. Côté égyptien figurent National Bank of Egypt, Arab African International Bank, Commercial International Bank et QNB ALAHLI. Le Kenya aligne Equity Group Holdings, classé 71ᵉ mondial dans la catégorie des banques de 10 à 20 milliards de dollars d’actifs, suivi de KCB Group (79ᵉ), Co-operative Bank of Kenya (120ᵉ) et Stanbic Holdings (138ᵉ).

Le Zimbabwe place trois établissements — CBZ Bank, FBC Holdings et NMBZ Holdings — CBZ Bank s’étant hissée à la première place mondiale de sa catégorie, celle des banques pesant entre 100 et 500 milliards de dollars d’actifs. Le Nigeria (Guaranty Trust Holding Company, Zenith Bank), la Tanzanie (CRDB Bank, NMB Bank), le Maroc (Attijariwafa Bank, Banque Centrale Populaire) et la Tunisie (BIAT, Attijari Bank Tunisie) comptent deux représentants chacun. L’Afrique du Sud (Capitec Bank), la République démocratique du Congo (Rawbank), l’île Maurice (MCB Group), le Ghana (GCB Bank), la Côte d’Ivoire (NSIA Banque) et l’Angola (Banco Angolano de Investimentos) complètent la liste avec un établissement chacun.

Un secteur porté par la modernisation numérique

Cette reconnaissance internationale survient alors que les banques africaines accélèrent leur transformation digitale. Selon un rapport publié cette année par Backbase et le magazine African Banker auprès de 277 cadres bancaires dans 37 pays, plus de 83 % des dirigeants sondés prévoient d’augmenter leurs investissements dans l’intelligence artificielle d’ici deux ans, notamment pour la détection de fraude et la notation de crédit des clients sans historique bancaire. Le vice-président régional de Backbase pour l’Afrique, Aymen Daoud, résume ainsi le défi : « les banques africaines n’ont pas un problème d’intelligence artificielle, elles ont un problème d’architecture », plus de la moitié des dépenses informatiques du secteur étant encore absorbées par la maintenance de systèmes anciens.

Sur le plan macroéconomique, l’économiste en chef de la Banque africaine de développement, Kevin Urama, a estimé que le continent « a bien résisté aux chocs précédents et a la capacité de rebondir », à condition que les leviers politiques appropriés soient mobilisés face aux tensions géopolitiques actuelles. Cette combinaison de solidité financière et d’appétit pour la technologie explique en partie la place croissante des banques africaines dans les classements mondiaux, un mouvement porté cette année par l’Afrique de l’Est et l’Afrique du Nord.

Classement des 13 pays africains représentés dans le Top 500 mondial Forbes 2026

1. Égypte — 4 banques

2. Kenya — 4 banques

3. Zimbabwe — 3 banques

4. Nigeria — 2 banques

5. Tanzanie — 2 banques

6. Maroc — 2 banques

7. Tunisie — 2 banques

8. Afrique du Sud — 1 banque

9. République démocratique du Congo — 1 banque

10. Maurice — 1 banque

11. Ghana — 1 banque

12. Côte d’Ivoire — 1 banque

13. Angola — 1 banque