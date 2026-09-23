France : Achraf Hakimi comparaîtra pour viol après le rejet de son recours en cassation

Achraf Hakimi comparaîtra devant la justice française pour viol après le rejet de son recours en cassation, annoncé ce mercredi 23 septembre 2026. Le défenseur du Paris Saint-Germain avait contesté son renvoi devant une cour criminelle dans une affaire portant sur des faits dénoncés en 2023.

Hakimi devra bien être jugé

La procédure engagée contre le joueur marocain se poursuit donc après plusieurs étapes judiciaires. En juin 2026, la cour d’appel de Versailles avait confirmé son renvoi devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine. Hakimi avait alors saisi la Cour de cassation pour contester cette décision. Son recours a finalement été rejeté ce mercredi, confirmant la tenue future de son procès.

Le footballeur conteste les faits qui lui sont reprochés. La décision de le renvoyer devant une juridiction de jugement ne constitue pas une déclaration de culpabilité. Il reste présumé innocent jusqu’à une éventuelle décision définitive. Cette affaire rappelle d’autres procédures judiciaires ayant concerné des joueurs de premier plan ces dernières années, avec des issues différentes selon les dossiers.

Mendy acquitté après deux procès

En Angleterre, Benjamin Mendy avait été poursuivi pour plusieurs accusations de viol et d’agression sexuelle. L’ancien défenseur de Manchester City avait été acquitté de six accusations de viol et d’une accusation d’agression sexuelle lors de son premier procès. Deux accusations restées sans verdict avaient ensuite donné lieu à un second procès. En juillet 2023, le jury l’avait déclaré non coupable de viol et de tentative de viol.

Cependant, le parcours judiciaire de Mendy diffère de celui de Hakimi. Pour Mendy, son affaire a donné lieu à des procès et à des acquittements, tandis que le joueur du PSG n’a pas encore été jugé sur le fond.

Alves condamné puis acquitté en appel

L’ancien international brésilien Dani Alves a également été confronté à une procédure en Espagne. Condamné en février 2024 à quatre ans et demi de prison pour agression sexuelle, il avait fait appel de cette décision. En mars 2025, la cour supérieure de justice de Catalogne a annulé la condamnation et prononcé son acquittement.

Cette évolution rappelle qu’une décision rendue à un stade de la procédure peut encore être modifiée par une juridiction supérieure. Le cas de Wissam Ben Yedder présente lui aussi une évolution différente. L’ancien international français avait été renvoyé devant une cour criminelle pour des accusations de viol et de tentative de viol. En février 2026, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a annulé son renvoi et estimé qu’il n’y avait pas lieu de le poursuivre dans ce dossier. Ces affaires ne présentent pas les mêmes faits ni les mêmes procédures. Pour Hakimi, la décision rendue le 23 septembre signifie simplement que son recours contre le renvoi en procès n’a pas abouti. Son éventuelle responsabilité pénale devra être déterminée lors du procès.