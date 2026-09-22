Candidature à l’ONU : revers judiciaire pour Macky Sall, qui voulait faire bloquer un site en France

La justice française a rejeté, le 9 septembre 2026, la tentative de Macky Sall visant à rendre nonamacky.org inaccessible en France. Ce site mène une campagne contre la candidature de l’ancien président du Sénégal au poste de secrétaire général de l’ONU.

Saisi plusieurs mois auparavant, le tribunal judiciaire de Paris n’a finalement accordé aucune des mesures réclamées. La procédure concernait plusieurs intermédiaires techniques et fournisseurs d’accès, parmi lesquels Orange, SFR, Free et Bouygues Telecom. Macky Sall souhaitait que ces opérateurs empêchent leurs utilisateurs français d’accéder à la plateforme. Il avait également demandé que les services permettant sa diffusion cessent d’être utilisés.

Le contenu du site ne justifie pas son blocage

Nonamacky.org rassemble des documents, témoignages et publications consacrés aux événements survenus pendant les deux mandats de Macky Sall, qui a dirigé le Sénégal de 2012 à 2024. La plateforme aborde entre autres les manifestations, les arrestations, les libertés publiques, la situation de la presse et des dossiers financiers. Son objectif déclaré est de convaincre les décideurs internationaux de ne pas soutenir la candidature de l’ancien chef de l’État sénégalais.

Macky Sall estimait que plusieurs contenus étaient diffamatoires. Le tribunal a cependant distingué les critiques visant directement sa personne de celles concernant l’action des institutions sénégalaises pendant sa présidence.

La formule utilisée par la plateforme pour contester sa capacité à diriger les Nations unies n’a pas davantage conduit le juge à ordonner un blocage. La décision considère la qualification d’« inapte » comme un « jugement de valeur critique » portant sur sa candidature à une fonction internationale.

Le tribunal a aussi relevé que plusieurs faits évoqués sur le site étaient présentés comme des actes imputables à des institutions ou à des agents de l’État. Leur occurrence pendant les années où Macky Sall exerçait la présidence ne suffisait donc pas, selon le raisonnement retenu, à transformer automatiquement chacune de ces accusations en mise en cause personnelle de l’ancien président.

Le tribunal se prononce aussi sur l’utilisation de sa photo

Macky Sall contestait également la présence de son portrait sur la plateforme et sur des visuels diffusés pour promouvoir la campagne. Le tribunal n’a pas retenu cet argument pour imposer le retrait demandé. Il a pris en compte le statut public de l’ancien président ainsi que la nature du sujet traité : sa candidature à la direction d’une organisation internationale. Dans ces circonstances, le juge a estimé que l’emploi de sa photographie participait à l’information du public sur cette candidature. La décision rappelle également les protections accordées à la liberté d’expression lorsqu’une publication participe à une discussion d’intérêt général.

Une candidature soutenue par le Burundi

La procédure judiciaire intervient alors que la candidature de Macky Sall suscite des prises de position au-delà du Sénégal. Un élément relevé dans le jugement concerne son parrainage : ce n’est pas son pays qui a officiellement porté sa candidature auprès des Nations unies.

Selon la décision, le dossier déposé le 2 mars 2026 bénéficie du soutien du Burundi. Cette candidature a ensuite été combattue par nonamacky.org, dont la version française permet aux internautes d’interpeller directement la représentation française auprès des Nations unies. Cette fonctionnalité a contribué à établir un lien suffisant avec le territoire français pour que le tribunal de Paris accepte d’examiner l’affaire.

Le jugement du 9 septembre ne décide pas si Macky Sall possède ou non les qualités requises pour diriger l’ONU. Il tranche uniquement le litige portant sur les contenus publiés par le site et sur les restrictions d’accès que l’ancien président demandait à la justice française d’ordonner.