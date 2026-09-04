France: un ministre souhaite expulser les immigrés sans emploi

Le débat sur l’immigration s’invite une nouvelle fois dans l’actualité politique française. Vendredi 4 septembre 2026, le ministre des Transports Philippe Tabarot s’est exprimé sur CNEWS, dans l’émission La Grande Interview, sur le cas des immigrés sans emploi. Il a estimé que ceux qui ne travaillent pas « n’ont plus rien à faire » en France. Une déclaration qui intervient alors que la question migratoire occupe une place importante dans les échanges politiques, à quelques mois de l’élection présidentielle de 2027.

Dans son intervention sur CNEWS, Philippe Tabarot a aussi pris ses distances avec l’idée d’une immigration totalement nulle. Selon lui, « quasiment personne » ne défend réellement cette position. Le ministre considère en revanche que la France doit privilégier une immigration ciblée, légale et orientée vers l’emploi. Il a notamment cité David Lisnard parmi les responsables politiques dont certaines propositions lui paraissent réalistes et pertinentes. Le maire de Cannes défend notamment le principe d’une immigration destinée en particulier à répondre aux besoins de secteurs confrontés à des difficultés de recrutement.

L’immigration au cœur des discours politiques

Le contexte politique donne une portée particulière à cette prise de parole. Le second mandat d’Emmanuel Macron doit s’achever en 2027 et la campagne présidentielle commence déjà à structurer les débats. Les candidats et leurs formations multiplient les déclarations sur les thèmes susceptibles de peser dans le scrutin. L’immigration figure parmi ceux qui reviennent régulièrement, avec des propositions portant notamment sur les conditions d’entrée, le séjour et les expulsions.

Pour preuve, quelques heures avant la déclaration de Philippe Tabarot, Jordan Bardella, président du RN, avait lui aussi placé l’immigration au centre de l’une de ses sorties publiques. Il affirmait notamment que, si son parti arrivait au pouvoir, la France ne serait plus « la porte d’entrée de l’immigration clandestine vers le Royaume-Uni ». Cette déclaration s’inscrit dans la stratégie du RN, qui fait depuis plusieurs années de la réduction de l’immigration l’un de ses principaux axes politiques.

Un discours qui se durcit à l’approche de 2027

Ces prises de parole successives illustrent bien la place occupée par ce sujet dans la perspective de 2027. Elles montrent aussi que les responsables politiques de différents bords abordent désormais régulièrement la question migratoire dans leurs interventions médiatiques. Le sujet dépasse ainsi le seul cadre des débats parlementaires. Télévisions, réseaux sociaux et meetings constituent autant de supports pour défendre des positions parfois très différentes sur la politique migratoire française même si le centre droit, la droite et l’extrême droite semblent aujourd’hui être sur une ligne quasi-similaire.