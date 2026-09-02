George Clooney s’en prend à Trump et dénonce une « kakistocratie » aux États-Unis

À Venise, George Clooney a vivement critiqué la situation politique américaine mercredi 2 septembre 2026, quelques heures avant de recevoir le Lion d’or pour l’ensemble de sa carrière.

La politique américaine a occupé une place importante dans les échanges de George Clooney avec la presse au Festival du film de Venise, mercredi. À 65 ans, l’acteur et réalisateur a utilisé le terme « kakistocratie » pour décrire la situation actuelle aux États-Unis, une expression désignant un pouvoir exercé par des personnes jugées particulièrement incompétentes.

« Je pense que nous vivons peut-être dans une kakistocratie en ce moment. Mais nous nous en sortirons », a déclaré Clooney, selon les propos rapportés par Associated Press et d’autres médias présents à Venise. Il a également évoqué les prochaines élections de mi-mandat prévues en novembre, qu’il considère comme une échéance permettant aux électeurs de mesurer la situation politique du pays.

Clooney critique la situation politique américaine

Sans prononcer directement le nom de Donald Trump dans cette séquence, Clooney a livré une critique sévère du fonctionnement actuel du pouvoir américain. Il a également évoqué le rôle du secrétaire à la Défense Pete Hegseth, après une publication sur les réseaux sociaux concernant des militaires canadiennes, qu’il a associée à ce qu’il considère comme une banalisation de la cruauté dans le débat public.

L’acteur s’est aussi inquiété de l’état du journalisme américain. Il a pointé la concentration de médias et de plateformes d’information entre les mains de quelques-uns des hommes les plus riches du monde. Selon lui, cette concentration pose une question importante sur l’indépendance de l’information, même s’il estime que le journalisme de qualité conserve sa place.

Cette prise de position intervient dans un contexte politique particulièrement tendu aux États-Unis. Les élections de mi-mandat de novembre 2026 doivent renouveler une partie du Congrès et pourraient modifier le rapport de force politique à Washington.

L’intelligence artificielle inquiète aussi Hollywood

La politique n’a pas été le seul sujet abordé par Clooney. L’acteur a également parlé de l’impact de l’intelligence artificielle sur le cinéma et de l’utilisation future de l’image des comédiens.

Il estime que l’industrie devra trouver des mécanismes permettant aux professionnels de survivre à cette transformation technologique. Clooney s’est montré particulièrement méfiant face aux usages posthumes de l’image des acteurs, craignant que des technologies permettent de reproduire leur apparence longtemps après leur disparition. Reuters rapporte aussi ses inquiétudes concernant les deepfakes et leur capacité à brouiller la frontière entre contenu authentique et contenu artificiel.

Le projet de rapprochement entre Paramount et Warner Bros. a également été évoqué. Clooney a reconnu les incertitudes entourant cette opération, alors que le secteur hollywoodien traverse déjà une période de profondes transformations liées au streaming, aux restructurations des studios et à l’intelligence artificielle.

Un Lion d’or pour l’ensemble de sa carrière

Ces déclarations ont été faites quelques heures avant une séquence beaucoup plus personnelle pour Clooney. Le Festival de Venise lui a attribué le Lion d’or pour l’ensemble de sa carrière, remis lors de la cérémonie d’ouverture de la 83e édition. La distinction récompense son parcours d’acteur, de réalisateur et de producteur.

Clooney entretient un lien ancien avec la Mostra. Sa première participation au festival remonte à 1998 avec Out of Sight. Il y est ensuite revenu à plusieurs reprises, dont en 2005 avec Good Night, and Good Luck., un film consacré au journalisme et au conflit entre la presse et le pouvoir.

Cette édition 2026 marque ainsi une nouvelle étape dans son histoire avec Venise, alors que l’acteur profite de l’hommage qui lui est consacré pour prendre position sur les transformations qui touchent simultanément Hollywood, les médias et la politique américaine.