"Nous sommes répressifs aussi" : l'aveu surprenant de Trump sur la Chine

Un journaliste a qualifié la Chine de pays répressif envers la presse. Donald Trump lui a répondu que les États-Unis le sont « aussi« , vendredi 18 septembre, dans le Bureau ovale.

Un échange interrompu

La question portait sur la venue prochaine de Xi Jinping aux États-Unis, prévue la semaine suivante pour une visite d’État. Le reporter a coupé son intervention pour affirmer que « la Chine est l’un des pays les plus répressifs au monde envers les journalistes », avant même de terminer sa question sur le signal envoyé par cette invitation.

Le président américain lui a coupé la parole à son tour. « Eh bien, je ne sais pas trop« , a-t-il répondu, avant d’ajouter : « je pense que nous sommes répressifs aussi. Nous ne réprimons pas, mais eux écrivent des fake news. » Il a ensuite évoqué une relation jugée solide avec son homologue chinois, assurant que les deux pays s’entendent actuellement très bien.

Une annonce de bannissement en toile de fond

L’échange survient quelques minutes après une annonce distincte de Trump sur Truth Social : l’interdiction d’accès à la Maison-Blanche pour trois médias américains, CNN, MSNOW (ex-MSNBC) et Politico, accusés de diffuser en continu de « fausses informations ». Le président a averti que d’autres rédactions pourraient suivre.

Cette double séquence — bannissement de médias américains puis comparaison directe avec Pékin sur la répression journalistique — a suscité des réactions parmi les journalistes et commentateurs présents lors de la session.

Un classement RSF qui contredit la comparaison

La comparaison établie par Trump entre les deux pays ne correspond pas aux données publiées par Reporters sans frontières (RSF). Dans le classement mondial 2024 de la liberté de la presse, la Chine occupait la 172e place sur 180 pays évalués, l’un des rangs les plus bas au monde, en raison notamment des emprisonnements massifs de journalistes recensés par l’organisation.

Les États-Unis se classaient à la 55e place la même année, après une chute de dix rangs par rapport à l’édition précédente, attribuée par RSF au déclin de la confiance envers les médias et à la multiplication des menaces contre les journalistes. Le pays est retombé à la 57e position dans le classement 2025, RSF évoquant des attaques quotidiennes du président contre la presse depuis son investiture en janvier.

Le président américain doit recevoir Xi Jinping la semaine prochaine à Washington dans le cadre de la visite d’État évoquée lors de l’échange. Aucun détail sur le programme précis de cette rencontre n’a été communiqué à l’issue de la session avec la presse.