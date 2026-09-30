Guerre en Iran : Téhéran mobilise les femmes pour une éventuelle reprise des affrontements

L’Iran renforce la préparation de volontaires dans le cadre de la campagne Janfada. Des femmes venues de plusieurs provinces suivent désormais une formation militaire comprenant notamment le tir, le combat urbain, les premiers secours et le pilotage de drones FPV.

La mobilisation prend une nouvelle dimension en Iran. Lancée fin mars 2026, la campagne Janfada, généralement présentée comme un appel au « sacrifice pour l’Iran », est liée aux structures de mobilisation de l’IRGC et des Basij. Depuis septembre, elle s’accompagne d’un programme de formation militaire destiné à préparer des volontaires à différents scénarios de crise et de sécurité.

C’est dans ce cadre qu’a été organisé le premier stage de formation militaire destiné à l’équipe nationale féminine Janfada. Organisée pendant la Semaine de la Défense sacrée, la formation combine préparation militaire, secours, survie et gestion des situations d’urgence. Les participantes sont notamment entraînées à l’autodéfense, au combat urbain, au tir, au pilotage de drones FPV, au maniement de différentes armes à feu, ainsi qu’aux opérations de secours et de sauvetage.

Plusieurs unités féminines issues de différentes provinces participent au dispositif. Parmi elles figurent des unités de Kerman, d’Ispahan, de Markazi, de Téhéran, d’Alborz et de Gerash. Ces formations sont placées sous la structure de l’Unité nationale de commandos.

Cependant, la mobilisation féminine constitue seulement une partie d’un programme beaucoup plus large. L’objectif annoncé est de mettre sur pied 1 000 bataillons de résistance nationale populaire et autant d’unités d’intervention d’urgence adaptées aux situations de guerre et aux menaces sécuritaires. Les organisateurs affirment que le quota initial des 1 000 bataillons a été atteint en seulement 100 minutes après l’ouverture du portail d’inscription.

Le programme a officiellement commencé à Téhéran le 19 septembre 2026, avant une extension progressive à d’autres provinces. Les modules prévus comprennent également la sécurité de proximité, la préparation militaire, le renseignement et le contre-espionnage, ainsi que l’utilisation de micro-drones et de systèmes portables de missiles.

La préparation s’étend même à l’espace urbain. Sur la place Emam Hossein, à Téhéran, un complexe d’entraînement militaire simulé a été installé afin de permettre aux civils de participer à des exercices pratiques.