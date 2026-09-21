Un Américain tue par accident sa petite amie avant leurs fiançailles puis se suicide

CloeRae McBrayer, 21 ans, a été tuée par balle le 16 septembre à Fairbanks, en Alaska, après que son compagnon Landon Lowrance, 22 ans, a manipulé un revolver et l’a accidentellement touchée. Quelques jours avant leurs fiançailles prévues, le jeune homme s’est ensuite suicidé avec une seconde arme, selon la police.

Le drame s’est produit dans une résidence de Fairbanks. D’après les premiers éléments de l’enquête, Lowrance jouait avec le revolver lorsqu’il l’a pointé en direction de sa petite amie. Le coup est parti et a mortellement atteint la jeune femme. Lorsque les policiers sont arrivés sur place, McBrayer était déjà décédée. Sa famille a indiqué que le couple devait se fiancer quelques jours seulement après le drame. La jeune femme venait d’être admise à l’Université d’Alaska Fairbanks.

Un ami tente d’empêcher le second drame

Après le premier tir, un ami de Lowrance a immédiatement contacté les secours. Il est resté en ligne avec les opérateurs du 911 pendant l’intervention des policiers. Selon le service de police de Fairbanks, une altercation a été entendue pendant l’appel. Lowrance avait alors pris une autre arme à feu. Son ami aurait tenté de l’empêcher physiquement de s’en servir, mais le jeune homme s’est finalement tiré dessus.

Grièvement blessé, Lowrance a été transporté au Fairbanks Memorial Hospital. Il y est décédé plus tard. La police a précisé que l’ami présent sur les lieux n’était pas considéré comme impliqué dans les tirs. Les enquêteurs ont décrit l’affaire comme une perte de vie tragique et évitable . Ils poursuivent leurs vérifications sur les circonstances exactes du drame.

Les conséquences d’une mauvaise manipulation

Cette affaire rappelle les risques liés à la manipulation d’une arme à feu par une personne qui ne maîtrise pas les règles de sécurité. Un tir involontaire peut provoquer la mort ou des blessures irréversibles en quelques secondes, y compris lorsqu’aucune intention de blesser n’est établie.

Aux États-Unis, les données du Centers for Disease Control and Prevention montrent l’ampleur de ces accidents. En 2022, parmi les décès accidentels par arme à feu dont les circonstances étaient connues, 41,6 % sont survenus alors que l’arme était manipulée dans un contexte décrit comme un jeu.

Le CDC relève également que les décès accidentels peuvent survenir lors de la manipulation, du nettoyage ou de la présentation d’une arme à une autre personne. Ces données ne concernent pas directement l’affaire de Fairbanks, mais montrent que l’usage imprudent d’une arme peut avoir des conséquences mortelles même en l’absence d’une volonté de tuer. Dans le cas de McBrayer, une manipulation présentée par les enquêteurs comme accidentelle a coûté la vie à une jeune femme de 21 ans. Son compagnon est également mort quelques instants plus tard après avoir utilisé une seconde arme.