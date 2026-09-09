iPhone Duo : Apple détaille trois niveaux de compatibilité pour les applications existantes

Une application non mise à jour s’affichera dans un cadre noir sur l’écran intérieur de l’iPhone Duo, sans exploiter sa surface complète. Apple a détaillé ce comportement dans une vidéo technique destinée aux développeurs, publiée le jour même de la présentation de son premier smartphone pliable.

Trois modes de compatibilité coexisteront selon la version du kit de développement utilisée par chaque éditeur d’application. Ce choix technique détermine directement l’expérience visuelle que rencontreront les utilisateurs au moment du dépliage de l’appareil, y compris pour des applications déjà installées depuis plusieurs années.

Un cadre noir par défaut, une extension progressive

Le premier mode concerne les applications conçues avant iOS 27.0. Elles conservent leur format d’origine, cantonnées à une portion de l’écran intérieur, le reste de la surface restant inoccupé. David Jackson, ingénieur de l’équipe interface d’Apple, précise dans cette vidéo destinée aux développeurs que « l’application fonctionnera fermée avec l’espace disponible à gauche de la barre d’état et de la caméra, et ouverte avec une taille et des proportions familières ».

Le second mode s’applique aux applications compilées avec le kit iOS 27.0. Celles-ci peuvent s’étendre jusqu’au bord de l’écran intérieur, à gauche de la zone occupée par la barre d’état, sans toutefois bénéficier des ajustements les plus poussés. Le troisième mode, réservé au kit iOS 27.1, permet une adaptation complète à la géométrie du double écran, avec un redimensionnement continu de l’interface pendant l’ouverture de l’appareil plutôt qu’un simple changement de taille une fois le geste terminé.

Trois applications déjà prêtes au lancement

Selon les éléments communiqués par la marque à la presse, Netflix, Zoom et Slack figurent parmi les premières applications tierces adaptées à ce nouveau format, avant même la commercialisation de l’appareil. Ces trois services exploiteraient déjà la bascule entre écran extérieur et écran intérieur ainsi que la gestion simultanée de plusieurs fenêtres, une fonction inédite sur un iPhone et jusqu’ici réservée aux iPad.

Ce fonctionnement par paliers successifs n’est pas une première chez Apple. La firme avait suivi une logique comparable lors du lancement du premier iPhone à encoche en 2017, où les applications non mises à jour s’affichaient alors avec des bandes noires en haut et en bas de l’écran, en attendant leur adaptation par les développeurs.

Un chantier confié à Xcode

Pour accompagner cette transition, Apple ajoute la prise en charge de l’iPhone Duo au sein de Device Hub, l’outil de test intégré à Xcode, son environnement de développement. Six vidéos pédagogiques, réunies dans une liste de lecture intitulée Get ready for iPhone Duo, couvrent la conception d’interfaces adaptatives, la gestion de plusieurs fenêtres et scènes, ainsi que l’expérience photographique propre à l’appareil.

L’iPhone Duo sera livré directement avec iOS 27.1, une version plus récente que le iOS 27 destiné au reste de la gamme et attendu le 14 septembre. Ce choix technique permet à l’appareil de bénéficier dès sa sortie du niveau de compatibilité le plus abouti, sans attendre une mise à jour ultérieure du système.