Bénin: la réunification de l’Église du Christianisme Céleste en marche

L’histoire de l’Église du Christianisme Céleste a pris un nouveau tournant ce samedi 26 avril 2025 à Cotonou avec l’installation officielle des quinze membres du Conseil Supérieur de Transition (CST).Cet événement marque un jalon historique pour cette institution religieuse qui, depuis le décès de son fondateur, le Prophète Samuel Bilehou Joseph OSHOFFA, était fragmentée par des crises de gouvernance persistantes.

L’Église du Christianisme Céleste, créée le 29 septembre 1947 au Bénin par le Prophète Samuel Bilehou Joseph OSHOFFA, traversait depuis des décennies une crise profonde. L’absence d’autorités consensuelles plongeait les fidèles d’Afrique et du monde entier dans une confusion spirituelle et organisationnelle.

Face à cette situation préoccupante, l’État béninois, garant de la paix sociale et du bien-être des populations, a pris ses responsabilités. Le Président de la République a initié une médiation entre les principales figures de l’Église, notamment le Révérend Pasteur Benoît ADEOGUN et le Révérend Pasteur Friday OSHOFFA, afin d’amorcer un processus de réunification.

Depuis le 20 février 2025, plusieurs rencontres déterminantes se sont tenues à Cotonou sous l’égide du Président TALON. Ces discussions ont permis aux dignitaires des différentes branches de l’Église de se réunir autour d’une table commune pour rechercher la concorde et l’unité. L’une des décisions majeures issues de ces pourparlers a été la création du Conseil Supérieur de Transition.

15 membres du CST installés

Le CST, dont les quinze membres ont été officiellement installés hier, samedi 26 avril 2025, est investi d’une mission cruciale pour les douze prochains mois : restructurer l’Église, restaurer l’harmonie entre ses différentes branches, préparer l’organisation démocratique d’une gouvernance durable et légitime, et moderniser les textes fondamentaux tout en préservant les valeurs originelles léguées par le Prophète fondateur.

Parmi les membres de ce conseil figurent les Révérends Pasteurs Akande ADEOGUN et Friday OSHOFFA, qui constituent le sacré collège. Le CST comprend également Justin AKA, Ajao MONLOUOLE, André AMOUSSOU, Rodrigue CHABI, Noël DJOSSOU, Jean KOKOYE, Koblam MIDODJI, Tosho OSHOFFA, Yacinth SARASSORO, Gabriel SOUMAHO, Marcellin ZANNOU et Bertin BADA, ce dernier représentant le Président de la République au sein du Conseil.

Plusieurs personnalités gouvernementales ont assisté à cette cérémonie, notamment les Ministres Jean-Michel ABIMBOLA, Yvon DETCHENOU et Alassane SEIDOU, le Secrétaire Général de la Présidence Pascal Irénée KOUPAKI, le Porte-parole du Gouvernement Wilfried Léandre HOUNGBÉDJI, et le Préfet du Littoral Alain OROUNLA.

Événement historique, selon Talon

Lors de son allocution, le Président Patrice TALON a souligné la portée historique de cet événement en ces termes : « L’évènement que nous vivons ensemble aujourd’hui est historique. Il nous honore et constitue une source de fierté en ces temps si difficiles que traverse le monde. Nous venons de donner du sens au mot paix. C’est un signal positif que nous adressons à l’humanité. La paix entre les hommes, entre les religions, entre les nations, entre les communautés. Que Dieu vous bénisse. »

Le Chef de l’État a par ailleurs exhorté tous les dignitaires et fidèles à soutenir activement ce processus de réconciliation et à inclure les membres du Conseil dans leurs prières, soulignant ainsi l’importance spirituelle et sociale de cette démarche unificatrice pour l’avenir de l’Église du Christianisme Céleste.